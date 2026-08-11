Colas en ópticas y farmacias de Córdoba en busca de gafas de sol para el eclipse: "Lo esperábamos, pero no a este nivel"

En Amazon. A través de esta plataforma compró Andrea, cordobesa de 26 años, sus gafas homologadas hace apenas una semana para poder disfrutar del ansiado eclipse solar del 12 de agosto. Esta es una de las alternativas para disponer del artículo estrella de estos días en tiempo y forma: más rápido, más cómodo, más todo. "Cuando me enteré del eclipse me informé en los medios y busqué información en internet, porque era crucial que las gafas estuvieran homologadas".

Las suyas de Amazon están, al parecer, correctamente homologadas, y son una de las muchas que siguen disponibles en stock. Sin embargo, otro panorama algo menos luminoso comenzaba a hacerse hueco 24 horas antes del gran día en las calles de Córdoba, y a precio de ganga.

Unos días de completa locura

Son las 12.50 del mediodía del martes 11 (vísperas del eclipse solar) y la cola de clientes que hay a las puertas de Soloptical de Gran Capitán es kilométrica. Ya lo advertía Natalia Hidalgo, óptica de esta cadena española de centros de salud visual y auditiva, al concretar cita con ella. "A partir de las 12 es cuando va a haber más gente, pero no hay problema".

Cuenta Natalia que llevan unos días de completa locura, de numerosos clientes preguntando por las gafas constantemente, desde mediados de la semana pasada aproximadamente. "El interés que está teniendo la gente con el eclipse es impresionante. Lo esperábamos, pero no a este nivel. A mí me ha sorprendido, y creo que al resto de mis compañeros también", sostiene.

A. J. González

Carne de 'reel'

Cientos de personas llevan desde este fin de semana adquiriendo sus gafas homologadas, envueltos en la ola del eclipse que arrasa en redes sociales, sobre todo en Instagram y TikTok. Espacios en los que pocos son los creadores de contenido e influencers que no se han pronunciado al respecto. Nombres populares de este ecosistema virtual, tanto de carácter divulgativo como @enfermerojorgeangel o en clave de humor, como @paulvss_ o el propio Ibai Llanos, han compartido vídeos hablando sobre el tema. Esta repentina fiebre por la novedad ha derivado en el desabastecimiento de gafas homologadas en centros ópticos y farmacias.

Clientes en Córdoba probando sus gafas homologadas para el eclipse. / A. J. González

"Al eclipse se le ha dado mucha difusión y creo que ha ocurrido algo parecido a lo que pasó con las mascarillas: se ha producido un boom de demanda que probablemente ni los fabricantes ni los centros de distribución esperaban que fuera tan grande", señala Mercedes Bustos, farmaceútica. Suele haber distribuidores que las ponen a la venta, pero en el caso particular de la Farmacia Bustos, de la que es propietaria y regenta en plena Plaza de la Almagra, se han quedado sin ellas. "La misma mañana del martes llamé antes de las ocho a Bidafarma, centro cooperativo con el que trabajo mayoritariamente, porque estaban pendientes de recibirlas, pero finalmente no les han llegado, aunque hay farmacias que sí han conseguido disponer de ellas".

Pese a todo, las puertas de su farmacia no dejan de recibir a curiosos que, más que acudir a informarte, solicitan directamente unas gafas en regla. En cuanto a esto, Bustos insiste en que "es importante comprar las gafas en un centro que ofrezca garantías de que están homologadas". De hecho, "ya están circulando muchas gafas que no son adecuadas y el Consejo de Farmacéuticos nos ha remitido una alerta con una lista de modelos que se están vendiendo y que no cumplen los requisitos necesarios. Por eso es fundamental adquirirla en un establecimiento que ofrezca garantías sobre el producto y su procedencia".

Unas gafas de regalo

Soloptical es uno de esos espacios que garantiza la correcta homologación de sus gafas, que están a la venta por 4 euros y totalmente gratuitas por la compra de alguno de sus productos, sin importar el precio. "Cada empresa habrá seguido su propio criterio a la hora de ofrecer las gafas. Nosotros queríamos tener una atención con las personas que compran y confían en la óptica. Por eso nos ha parecido un buen detalle regalar unas gafas para el eclipse con cualquier compra, sin importe mínimo", sostiene. Y, contra todo pronóstico y sin importar la demanda, Natalia asegura que, por ahora, disponen de stock suficiente.

Colas de clientes para comprar gafas de sol homologadas / AJ González

"Hemos pedido para reposición, para que nadie se quede sin sus gafas, pero no te sabría dar un número exacto de las unidades hasta que no termine el tema de la venta. Pero indudablemente, hemos vendido una cantidad muy superior a la que esperábamos" dice, y añade que que, además, han pedido para reponer "porque prevemos que hoy puede venir más gente interesándose a última hora". In extremis llega también el interés por los últimos consejos a tener en cuenta de cara al fenómeno de esta tarde. El riesgo presente en posibles grupos más vulnerables, como niños o personas con alguna patología ocular, la correcta utilización de telescopios o cámaras de fotos, los daños reales a posteriori, etc.

En ese sentido, Natalia Hidalgo establece que lo más importante es "no mirar al Sol sin las gafas adecuadas. Hay que ponérselas antes de dirigir la vista hacia el eclipse y quitárselas después de dejar la observación". En Córdoba el eclipse va a ser parcial, por lo que no llegaremos a observar el anillo completo. "En cualquier caso, es importante mantener las gafas puestas siempre que se esté mirando al Sol y no permanecer observándolo continuamente", continúa.

Y si buscamos la opinión de un especialista, el doctor Antonio Cano, profesional de la Unidad de Córnea, Segmento Anterior y Cirugía Refractiva del Hospital Arruzafa, lo tiene claro: "Como oftalmólogo, mi recomendación es disfrutar del eclipse, pero evitar permanecer tres, cuatro o cinco minutos mirándolo de forma continua. Y, por supuesto, nada de remedios caseros ni gafas de sol al uso. Hay que utilizar gafas homologadas y, aún así, mantener una actitud prudente".