El Ayuntamiento de Córdoba incluye en el inventario municipal el edificio del Museo Julio Romero de Torres

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado mediante un decreto, firmado el 7 de agosto por la concejala delegada de Gestión, Cintia Bustos, dar de alta en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos el derecho de uso que mantiene sobre el edificio del Museo Julio Romero de Torres, ubicado en la Plaza del Potro.

El documento establece expresamente que la titularidad del edificio corresponde a la Diputación Provincial de Córdoba, mientras que el Ayuntamiento dispone de una cesión de uso en precario para la prestación del servicio público del museo. La medida supone, por tanto, regularizar administrativamente esa situación e incorporarla formalmente al inventario municipal.

Una de las salas del Museo Julio Romero de Torres. / Víctor Castro

El acuerdo deberá ser comunicado a la Diputación, la Junta y pasar por el Pleno

El decreto recoge además una valoración de 792.167,04 euros, que según el documento es el valor de la póliza del seguro municipal para 2026-2027. El museo, con una superficie aproximada de 335 metros cuadrados y seis salas expositivas, continuará teniendo como centro gestor a la Unidad de Museos de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba.

La resolución también ordena comunicar el acuerdo a la Diputación de Córdoba y a la Delegación Municipal de Cultura y Patrimonio Histórico. Posteriormente, el Ayuntamiento deberá dar cuenta al Pleno en la próxima sesión en la que se aborde la aprobación y rectificación del Inventario General Consolidado.

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De esta forma, el Consistorio deja registrada oficialmente su relación jurídica con uno de los principales espacios culturales de Córdoba.