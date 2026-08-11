El Ayuntamiento de Córdoba abre la puerta a nuevas peatonalizaciones en los barrios tras las obras de La Viñuela

La transformación de la avenida de La Viñuela puede convertirse en un modelo para futuras actuaciones urbanas en Córdoba. El Ayuntamiento abre la puerta a estudiar nuevas peatonalizaciones en otros barrios, especialmente en zonas comerciales y, de llevarse a cabo, apostaría por combinar estos espacios con más vegetación y áreas de convivencia.

Así lo ha señalado el concejal de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, durante su visita este martes a La Viñuela, donde ha defendido que la experiencia de esta vía puede servir para analizar si este tipo de actuaciones son trasladables a otros puntos de la ciudad. El edil ha citado expresamente las peticiones planteadas en zonas como Santa Rosa y Ciudad Jardín y ha señalado que el Gobierno municipal estudiará nuevas propuestas siempre que exista un grado suficiente de consenso.

La Viñuela estrena mobiliario tras su peatonalización / A.J. González

"Si hay un consenso suficiente, esto en zonas comerciales vamos a estudiarlo", ha afirmado Ruiz Madruga, que ha advertido, no obstante, de que una peatonalización no solo afecta al espacio público, sino también a la circulación y el tráfico.

El concejal ha puesto como ejemplo la transformación de Cruz Conde, una actuación que en su momento generó una fuerte polémica y que, con el paso del tiempo, considera que ha quedado plenamente integrada en el funcionamiento de la ciudad. "Hoy sería impensable volver a meter tráfico por la calle Cruz Conde, nadie lo entendería", ha señalado.

La actuación de La Viñuela ha convertido la avenida en una plataforma única de uso peatonal, con el paso de vehículos restringido a los servicios de emergencia, y ha incorporado nuevo mobiliario urbano, alumbrado y espacios ajardinados.

Más verde en las calles

Más allá de la movilidad, Ruiz Madruga ha situado la incorporación de vegetación en el espacio público como otro de los objetivos que el Ayuntamiento quiere potenciar. "Creo que necesitamos una ciudad más verde", ha señalado, defendiendo no debe limitarse a los grandes parques y zonas arboladas.

La actuación en La Viñuela, por ejemplo, contempla 20 magnolios de hoja perenne y 12 naranjos, además de parterres en los que se plantarán flores de temporada. Esta actuación se hará en otoño para evitar las condiciones desfavorables del verano.

Miguel Ruiz Madruga visita las obras tras la instalación del mobiliario. / CÓRDOBA

El concejal ha defendido la creación de pequeños espacios ajardinados en calles que dispongan de suficiente anchura para garantizar el tránsito peatonal y la accesibilidad. Una fórmula que, según ha explicado, ya se está aplicando en otras ciudades y que Córdoba podría incorporar progresivamente.

Además, el Ayuntamiento vincula esta transformación del espacio público con la recuperación de la actividad comercial de la zona. Según ha explicado Ruiz Madruga, la actuación responde también a una reivindicación de los comerciantes, que reclamaban una solución para una avenida que durante años permaneció en una situación provisional.

Ruiz Madruga asegura que la propia asociación de comerciantes ya ha detectado interés por la apertura de algunos locales que permanecían cerrados, aunque habrá que esperar para comprobar si esta tendencia se consolida con el funcionamiento de la nueva avenida. En este sentido, el presidente del centro comercial abierto La Viñuela asegura a este periódico que "hay locales alquilados y otros ya comprados con anterioridad para futuros negocios".