Ultrasonidos para tratar a personas con ictus: así es la ecografía doppler incorporada a las consultas del hospital Reina Sofía de Córdoba

El hospital Reina Sofía de Córdoba ha incorporado de forma rutinaria a la consulta de neurología vascular la realización de estudios de ecografía doppler "de troncos supraaórticos y transcreaneal", explica el centro sanitario público en una nota de prensa. Esta medida refuerza la atención de pacientes que han sufrido un ictus o un accidente isquémico transitorio. También permite una valoración clínica y una exploración neurovascular en un acto único para aquellas personas con factores de riesgo o que ya presentan una enfermedad cerebrovascular.

La novedad no es la incorporación de la técnica doppler al servicio de neurología, sino el acercamiento de esta exploración a la consulta, integrándola en el circuito asistencial habitual. De esta manera, "el neurólogo puede disponer de información relevante en el momento de la valoración, agilizar la orientación diagnóstica y adaptar el seguimiento a las necesidades de cada paciente", continúa la nota.

Así es la ecografía doppler: no invasiva e indolora

La ecografía doppler es una técnica "no invasiva, segura e indolora" que utiliza ultrasonidos para estudiar la dirección y la velocidad del flujo sanguíneo. El doppler de troncos supraaórticos permite examinar las arterias carótidas y vertebrales situadas en el cuello, mientras que el doppler transcraneal analiza la circulación de los vasos sanguíneos del cerebro.

Este equipo refuerza la atención a personas que han sufrido un ictus o un accidente isquémico transitorio. / CÓRDOBA

María José Álvarez, responsable de la unidad de ictus del hospital Reina Sofía, explica que esta prueba "permite detectar estenosis o estrechamientos arteriales, oclusiones y otras alteraciones que pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus o favorecer su repetición. También son útiles para el seguimiento de pacientes con enfermedad cerebrovascular y para determinar si es necesario ampliar el estudio diagnóstico, revisar el tratamiento o modificar la periodicidad de los controles”. La integración del equipo en la propia consulta contribuye, además, a reducir los tiempos de espera y los desplazamientos innecesarios.

Atención integral al ictus

El abordaje del ictus requiere la coordinación de los servicios de emergencias extrahospitalarias, el 061, Urgencias, Neurología, Neurorradiología, Cuidados Intensivos, Rehabilitación y otras especialidades. Esta cadena asistencial se articula a través del Código Ictus, que permite preparar la atención desde el primer aviso y reducir al máximo los tiempos de diagnóstico y tratamiento. Por la unidad del ictus del Reina Sofía pasan anualmente unos 1.000 pacientes.

Los profesionales recuerdan que "una parte importante de los ictus puede prevenirse mediante el control de la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol, la práctica regular de ejercicio físico y la eliminación del tabaco, el vapeo y el consumo de drogas".

Síntomas del ictus

Finalmente, ante la aparición brusca de dificultad para hablar o comprender, pérdida de fuerza o sensibilidad en un lado del cuerpo, desviación de la comisura bucal, alteraciones de la visión o un dolor de cabeza intenso e inusual, es fundamental contactar de inmediato con el 112. En el ictus, cada minuto cuenta y una actuación precoz aumenta las posibilidades de supervivencia y reduce el riesgo de secuelas.