La demanda eléctrica se ha disparado durante el inicio del mes de agosto, y en general durante las olas de calor que llevamos este verano, aunque el pico sigue muy lejos del récord vivido en el año 2015. Entonces, se alcanzó una demanda de 1.017 megavatios, por los 671 a los que hemos llegado, de momento, en este verano. Es la noticia que abre un boletín con otros dos focos informativos. En deportes y urbanismo, el inicio de las obras de cerramiento de las fachadas de El Arcángel tras 20 años de espera. Y en sucesos, el incendio de Niebla, que abarca ya 20.000 hectáreas, mientras continúan los desalojos en Sevilla y Huelva.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Andalucía

Noticias relacionadas

Internacional