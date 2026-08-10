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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La demanda eléctrica disparada durante las olas de calor del verano; el inicio de las obras de cerramiento de las fachadas de El Arcángel y el incendio de Niebla marcan el paso informativo

Ya han comenzado las obras de cerramiento de las fachadas de El Arcángel.

Ya han comenzado las obras de cerramiento de las fachadas de El Arcángel. / CÓRDOBA

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La demanda eléctrica se ha disparado durante el inicio del mes de agosto, y en general durante las olas de calor que llevamos este verano, aunque el pico sigue muy lejos del récord vivido en el año 2015. Entonces, se alcanzó una demanda de 1.017 megavatios, por los 671 a los que hemos llegado, de momento, en este verano. Es la noticia que abre un boletín con otros dos focos informativos. En deportes y urbanismo, el inicio de las obras de cerramiento de las fachadas de El Arcángel tras 20 años de espera. Y en sucesos, el incendio de Niebla, que abarca ya 20.000 hectáreas, mientras continúan los desalojos en Sevilla y Huelva.

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