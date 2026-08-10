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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La demanda eléctrica disparada durante las olas de calor del verano; el inicio de las obras de cerramiento de las fachadas de El Arcángel y el incendio de Niebla marcan el paso informativo
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La demanda eléctrica se ha disparado durante el inicio del mes de agosto, y en general durante las olas de calor que llevamos este verano, aunque el pico sigue muy lejos del récord vivido en el año 2015. Entonces, se alcanzó una demanda de 1.017 megavatios, por los 671 a los que hemos llegado, de momento, en este verano. Es la noticia que abre un boletín con otros dos focos informativos. En deportes y urbanismo, el inicio de las obras de cerramiento de las fachadas de El Arcángel tras 20 años de espera. Y en sucesos, el incendio de Niebla, que abarca ya 20.000 hectáreas, mientras continúan los desalojos en Sevilla y Huelva.
- Las olas de calor disparan la demanda eléctrica en Córdoba hasta los 671 MW, pero lejos aún del récord de hace 11 años
- Fin a una espera de más de 20 años: comienzan las obras de cerramiento de las fachadas del estadio Nuevo Arcángel
- El incendio de Niebla está "fuera de la capacidad de control": abarca ya 20.000 hectáreas y aumentan los desalojos en Sevilla y Huelva
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