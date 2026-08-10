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La actualidad del lunes 10 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La nueva semana comienza con un análisis sobre las excedencias laborales; una entrevista al astrofísico Rafael Luque para hablar del próximo eclipse y unos Baños de Popea sin agua

Una madre toma la mano de su hijo.

Una madre toma la mano de su hijo. / JORDI OTIX / EPC

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Ocho de cada diez excedencias laborales para cuidados siguen recayendo en las mujeres. Aunque las solicitadas por hombres han crecido más de un 40%, siguen siendo minoritarias. Es la noticia con la que abrimos una nueva semana de agosto. En otro orden de cosas, entrevistamos al astrofísico Rafael Luque, de Priego de Córdoba, quien explica cómo se verá el próximo eclipse de sol, con recomendaciones y claves. Además, viajamos hasta los Baños de Popea, donde ya no queda agua pese a las fuertes lluvias de esta temporada hídrica.

Además, destacamos estas otras noticias:

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