La actualidad del lunes 10 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La nueva semana comienza con un análisis sobre las excedencias laborales; una entrevista al astrofísico Rafael Luque para hablar del próximo eclipse y unos Baños de Popea sin agua
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Ocho de cada diez excedencias laborales para cuidados siguen recayendo en las mujeres. Aunque las solicitadas por hombres han crecido más de un 40%, siguen siendo minoritarias. Es la noticia con la que abrimos una nueva semana de agosto. En otro orden de cosas, entrevistamos al astrofísico Rafael Luque, de Priego de Córdoba, quien explica cómo se verá el próximo eclipse de sol, con recomendaciones y claves. Además, viajamos hasta los Baños de Popea, donde ya no queda agua pese a las fuertes lluvias de esta temporada hídrica.
- Ocho de cada diez excedencias vinculadas a los cuidados en Córdoba siguen recayendo en las mujeres
- Rafael Luque, astrofísico cordobés: «En un eclipse total cambia el clima y el comportamiento animal»
- Los Baños de Popea, sin agua pese a las lluvias excepcionales del invierno
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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- Un catedrático de Ecología de la UCO explica por qué ya no hay agua en los Baños de Popea: "De cada 100 litros que caen, 80 se infiltran"
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- Imprudencia grave: el Seprona investiga a una persona por provocar un incendio forestal en Córdoba
- Córdoba suma y sigue: otra semanita de calor con noches tropicales y máximas por encima de los 40 grados
- El obispo de Córdoba defiende el "diálogo" para regular las procesiones extraordinarias
Provincia
- Controlado un grave incendio en varias naves industriales de Lucena, dentro del tramo urbano de la carretera de Rute
- Finaliza la reposición del muro del Castillo del Moral de Lucena que se desplomó hace un año
Campo
Andalucía
- El incendio de Niebla alcanza las 8.000 hectáreas: el objetivo es impedir que llegue a poblaciones de Huelva y que se extienda a Sevilla
Deportes
Cultura
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- Muere a los 47 años David Conde Rosa, un carnavalero referente del barrio de Levante y el Guadalquivir
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- «Esto es un calvario que no se lo deseo a nadie», la lucha de Carmen, cordobesa residente en Alcolea, por recuperar su casa «ocupada»
- Un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba) moviliza a medios aéreos y terrestres del Infoca: el fuego ya está estabilizado
- Los cordobeses necesitan un sueldo de más de 1.700 euros para poder comprar un piso
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- El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles