Ocho de cada diez excedencias laborales para cuidados siguen recayendo en las mujeres. Aunque las solicitadas por hombres han crecido más de un 40%, siguen siendo minoritarias. Es la noticia con la que abrimos una nueva semana de agosto. En otro orden de cosas, entrevistamos al astrofísico Rafael Luque, de Priego de Córdoba, quien explica cómo se verá el próximo eclipse de sol, con recomendaciones y claves. Además, viajamos hasta los Baños de Popea, donde ya no queda agua pese a las fuertes lluvias de esta temporada hídrica.

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