Relojería Suiza, 160 años de oficio, memoria y cercanía en Córdoba

En Córdoba existe una relojería que sintetiza a la perfección la metáfora del tiempo es oro. Esa es la Relojería Suiza, emblema de la joyería local que acaba de cumplir 160 años de historia. La historia de este negocio arranca en 1866, ligada a una familia llegada desde el país alpino. Su fundador fue Augusto Campiche, quien abrió el negocio en la plaza de las Tendillas. Aquel establecimiento fue el inicio de una trayectoria que después continuaría en la calle Claudio Marcelo y que, más de siglo y medio después, sostienen las hermanas Eva e Inmaculada Velasco Pascual.

Campiche no tuvo hijos y el negocio pasó a manos de su sobrino Herman Piaget Drox, que llegó a Córdoba con su esposa y sus tres hijos. Con ellos comenzó una segunda etapa. La familia Piaget dejó para la historia del negocio una anécdota que enlaza la relojería con la literatura. El hijo del fundador, también Herman Piaget de nombre, entabló amistad con Pío Baroja y, según la memoria transmitida por el negocio, inspiró al escritor vasco el personaje de Pablo Springer, uno de los protagonistas de La feria de los discretos. Baroja intimó con la familia Piaget durante su estancia en la capital en 1904, donde recaló para documentar su obra, una novela que representa los códigos éticos de la clase trabajadora y dialoga sobre la realidad social e inmovilidad de la época.

Tienda antigua de Relojería Suiza. / CÓRDOBA

Traslado a Claudio Marcelo

Con los años, la relojería cambió de dueños, tras la venta a los hermanos Velasco Bonilla, y se trasladó a la calle Claudio Marcelo. El cambio no rompió el vínculo con el centro ni con una clientela acostumbrada a encontrar allí venta, arreglo y transformación de relojes y joyas. Esa continuidad es hoy motivo de satisfacción para Eva e Inmaculada Velasco.

«Es un orgullo y una satisfacción poder tener nuestras puertas abiertas después de lo que hemos pasado, una pandemia y lo que están pasando los pequeños negocios», explica Eva. Su reflexión resume las dificultades de sostener un comercio de proximidad entre cambios en el consumo, competencia y pérdida de negocios tradicionales.

La filosofía de estas hermanas y propietarias hunde sus raíces en el estoicismo. «Hay que aguantar. Hay días mejores y otros peores. Hay veces que ganas y otras que pierdes. Y hay que hacer frente a lo que viene. No hay otra», añade Eva.

Tercera generación

Las hermanas Velasco Pascual representan la etapa más reciente. «Ya somos la tercera generación que hay en la tienda. La primera fue la familia fundadora», recuerda Inmaculada. Pese a la sucesión de apellidos —Campiche, Piaget y Velasco— todos los propietarios han imprimido al negocio un aura familiar. Esa cercanía ha sostenido buena parte del negocio y es considerada por sus propietarias como la clave del éxito para resistir los envites del tiempo.

El negocio es antiguo, pero no así su clientela. «Tenemos de todas las edades. Tenemos nuestra clientela de toda la vida, que muchas veces pasa por la puerta y dice: ‘Aquí me compré yo mi primer reloj’», cuenta Eva.

Los relojes artesanales son una seña de identidad. / MANUEL MURILLO

Esa cercanía rompe la barrera de la relación comercial para entrar en el plano sentimental. Los sentimientos se imponen a los beneficios. «Tenemos clientes que ya más que clientes son amigas y amigos. Vienen y nosotras los ayudamos, no vienen solo a que les vendas». También hay ausencias, clientes que ya no cruzan el umbral de la Relojería Suiza. «Cuando esa clientela nos falta, te queda ahí el huequecillo», reconoce Eva.

Un negocio en cotinua adaptación

La continuidad ha exigido adaptar la oferta. «Hemos metido productos nuevos que antes no teníamos. Por ejemplo, ahora tenemos bastante santoral y figuras», señala Inmaculada. Aun así, la identidad permanece en los encargos personalizados. «Hacemos cosas personalizadas y cosas que a lo mejor se le ocurren a la clienta y nos implicamos», apunta Eva. En las bodas, asegura, realizan trabajos «que nadie hace». «Lo que nos salva es la exclusividad», resume.

Noticias relacionadas

El tiempo corre para todos. Y desgraciadamente en contra. El futuro de la relojería no está asegurado y está en cuenta atrás. «El relevo generacional no está garantizado. Así que no sé, cuando ya nosotras terminemos, qué pasará», admite Eva. Por ahora, ella e Inmaculada siguen detrás del mostrador. El futuro es incierto, pero su legado ya forma parte de la memoria sentimental del comercio tradicional cordobés.