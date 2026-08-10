La reforma de Ollerías se reactiva tras meses de "parálisis": se mantiene la propuesta de cuatro carriles y se define el arbolado

La remodelación de la avenida de las Ollerías en Córdoba vuelve a ponerse en marcha. El Grupo Promotor para la Participación Ciudadana en la Remodelación de la Avenida de Ollerías asegura que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha dado un nuevo impulso al proyecto después de meses de parálisis y ha avanzado un nuevo calendario para concluir su redacción y tramitar posteriormente las obras. La hoja de ruta llega, sin embargo, casi un año después de que Urbanismo ya trasladara a los vecinos un esquema de actuación muy similar y llegara a plantear entonces que los trabajos podrían comenzar en el último trimestre de 2026.

El nuevo escenario se abordó en una reunión celebrada el pasado 6 de agosto entre responsables y técnicos de la GMU y representantes vecinales. El encuentro se produjo después de que el Consejo de Distrito Centro y la Asociación Vecinal Torre de la Malmuerta denunciaran el 18 de julio la "parálisis" de una actuación anunciada hacía más de un año y reclamaran al Ayuntamiento que aclarara qué estaba frenando su desarrollo.

Según la información trasladada ahora por el Grupo Promotor, la intención es que el proyecto esté terminado a finales de octubre, completar los trámites de aprobación y una nueva consulta vecinal antes de que acabe el año y proceder después a su licitación y adjudicación, que se situaría hacia el final del primer trimestre de 2027. Quedan todavía pendientes consultas con Aucorsa y Sadeco.

De cinco a cuatro carriles

En cuanto al diseño, el proyecto conserva buena parte de las líneas que ya se plantearon el pasado año. La avenida pasará de cinco a cuatro carriles de circulación, mientras que se ampliará el acerado sur y se mantendrá un número de plazas de aparcamiento similar al actual.

La nueva propuesta incorpora además algunos detalles que entonces todavía estaban pendientes de concretar. Entre ellos figura la petición para instalar un nuevo paso de peatones a la altura de San Cayetano y la posibilidad de interrumpir la mediana en determinados puntos e instalar semáforos para facilitar los giros a la izquierda desde las calles adyacentes, cuestiones que se van a estudiar. En cambio, no prospera la petición de separar el carril bici del tránsito peatonal en la ampliación del acerado sur, ya que, según la explicación trasladada a los vecinos, obligaría a perder parte de la banda de estacionamiento.

El carril bici no será separado de la zona peatonal. / Manuel Murillo

También se han definido las especies vegetales previstas para la remodelación. La mediana contará con tipuanas y olmos, mientras que en los acerados de la avenida se prevén glicinias y jacarandas. En octubre del pasado año se hablaba de hasta 242 árboles entre ejemplares existentes, alcorques vacíos y nuevas plantaciones.

Otra de las novedades es el alumbrado. La intención es sustituir por completo la iluminación de la calzada, con un sistema y un modelo similares a los instalados en la Ronda del Marrubial y con refuerzo específico en los pasos de peatones. El alumbrado figuraba hace un año entre los numerosos detalles que todavía estaban por determinar.

También se ha avanzado en uno de los puntos que más preocupaban a los vecinos: los problemas de accesibilidad y pérdida de funcionalidad de los acerados situados bajo los soportales de numerosos bloques. La GMU habría aceptado incorporar al proyecto propuestas técnicas para darles un tratamiento homogéneo, aunque adaptado a las características de cada tramo. Sigue sin resolverse, sin embargo, quién financiaría esas intervenciones al tratarse de espacios de propiedad privada y uso público.

Estas obras se sumarán a la construcción de 140 viviendas en la zona. / Manuel Murillo

Todavía quedan cuestiones abiertas, entre ellas la conexión de Ollerías con la plaza de Colón y el tratamiento del espacio situado entre la oficina de Kutxabank y el Muro de la Misericordia. También se ha analizado la incidencia de otros desarrollos próximos, como el PERI de San Juan de la Cruz, aprobado para 140 viviendas y zonas verdes, o el futuro edificio de aparcamientos previsto a través de Ollerías 32.

El nuevo impulso llega después de que los colectivos vecinales reclamaran en julio explicaciones por la falta de avances. Entonces aseguraban haber cumplido ya con el proceso participativo, remitido sus sugerencias a Urbanismo y recibido desde entonces únicamente referencias a informes pendientes de áreas como Movilidad, Sadeco o Aucorsa.