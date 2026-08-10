Las olas de calor disparan la demanda eléctrica en Córdoba hasta los 671 MW, pero lejos aún del récord de hace 11 años

Córdoba lleva casi dos meses encadenando una ola de calor tras otra, lo que se están dejando notar en la demanda de energía eléctrica que en verano alcanza los niveles más altos al sur del país principalmente por el uso generalizado del aire acondicionado. Según los datos aportados por Endesa, desde que empezó el verano los picos diarios registrados muestran el incremento sostenido del consumo eléctrico, tanto en los domicilios particulares como en las empresas, si se comparan con los del año pasado.

No obstante, hasta el momento, no se ha alcanzado el récord histórico de demanda registrado en la provincia de Córdoba, que tuvo lugar hace once años, el 8 de julio de 2015 con 1.017 megavatios (MW). Este verano, la punta de demanda de la provincia fue de 671 MW y no fue en julio ni agosto sino el 22 de junio a las 22.26 horas. Córdoba acababa de estrenar el verano el día de antes y llegó a ese lunes con aviso naranja tras una semana de intenso calor. Aunque se esperaba alcanzar los 41 grados, en el Observatorio del Aeropuerto la máxima fue de 39,7 grados si bien en Montoro llegaron a los 43,4 grados.

Demanda a raya en el mes de julio

En julio, la demanda se ha mantenido a raya por debajo de los 653 MW que se registraron el 2 de julio a las 22.14 horas, el pico más alto del mes. El resto de días los cordobeses han demandado entre 535 y 620 MW. No ha habido récord pero sí un incremento respecto al año pasado, cuando el pico más alto se produjo el 1 de julio con 566 MW, estando el resto de días del mes por debajo de esa cifra.

El consumo eléctrico aumenta en verano con las sucesivas olas de calor. / A. J. González

En agosto, la cosa está aún está por ver. De momento, la punta de demanda eléctrica se produjo el pasado miércoles 5 de agosto a las 8.19 de la mañana (666MW). Ese día fue el último de una tregua meteorológica previa a un nuevo repunte de calor que empezó justo al día siguiente y que coincidió con el regreso de las vacaciones de muchos cordobeses, que tuvieron que lidiar de golpe con el calor. Aún es pronto para saber si será este el día en el que se alcance el pico más alto. En 2025, la punta tuvo lugar el 18 de agosto con 711 MW. No obstante, los registros revelan que agosto, que ha empezado con una ola de calor, también muestra un moderado aumento de la demanda comparada con la de la primera semana de 2025.

Las vacaciones o escapadas de fin de semana reducen la demanda eléctrica

En verano, los avisos de calor hacen que la población que tiene posibilidad de salir de Córdoba aproveche las vacaciones o los fines de semana para marcharse a otros destinos más frescos, lo que reduce la demanda eléctrica justo en los días de más calor. De ahí la importancia de analizar los datos a lo largo de semanas y no en días puntuales. Cabe recordar que demanda y consumo eléctrico están relacionados, pero no son la misma cosa. La demanda eléctrica es la potencia instantánea en MW que se solicita en un momento dado mientras que el consumo eléctrico es la energía total utilizada en un periodo de tiempo, MW/hora.

Con muchos días de calor por delante aún, conviene recordar las recomendaciones básicas para abaratar la factura de la luz en verano siguiendo los consejos de Endesa para mejorar la eficiencia climática.

Un toldo reduce la temperatura hasta 6 grados

Según la compañía, "evitar que el calor entre casa es el primer paso". Para ello, recomienda instalar toldos y cortinas térmicas. "Un toldo reduce hasta 6 grados la temperatura de la fachada (si está pintada de un color claro mejor) y una cortina térmica bloquea hasta un 30% el calor que viene del exterior". Ventilar la vivienda en las horas más frescas "permite renovar y enriar el aire de forma gratuita", señalan. Cuando el calor aprieta, hay que hacer justo lo contario, aislar a conciencia ya sea instalando burletes en las juntas de puertas y ventanas, echando las persianas bajadas y cerrando las ventanas.

Si todo esto se ha hecho, toca controlar el aire acondicionado y eso pasa por desmentir que ponerlo a la temperatura más baja va a enfriar la casa más rápido. Lo que se consigue es disparar el gasto, explican en Endesa. Para ahorrar, lo que hay que hace es "mantener la temperatura a 26 grados y recordar que cada grado que se baja el consumo energético aumenta un 8%".

Ventilador y aire acondicionado es la mejor combinación. / A. J. González

Aire acondicionado y ventilador, hasta un 30% de ahorro

Unir aire acondicionado y ventilador es una gran idea. "El ventilador no enfría, pero mueve el aire y reduce la sensación térmica de 3 a 5 grados". Además, redistribuye el aire frío de forma uniforme y eso hace que se pueda aumentar la temperatura sin que afecte a la sensación de frescor. Esta medida "puede generar un ahorro de entre un 20% y un 30% del consumo eléctrico". Un ventilador gasta entre 0,01 y 0,03 euros por hora según su potencia mientras que el aire gasta entre 20 y 60 céntimos la hora. Según la estimación general de gasto basándose en el coste medio, un ventilador de techo de 35 W utilizado 8 horas al día gasta menos de 1 euro al mes (un ventilador de pie de 50W sale a 1,30 euros al mes) mientras que el aire acondicionado de 3.000W gasta unos 2,6 euros al día si se enchufa 8 horas, lo que serían 78,5 euros al mes.