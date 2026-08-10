Los mayores de Trassierra tendrán un espacio propio para talleres, baile, yoga y tecnología en el centro cívico

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de las delegaciones de Mayores y Participación Ciudadana, habilita un nuevo espacio para las personas mayores en el centro cívico de Trassierra, dando respuesta a la demanda vecinal y reforzando el envejecimiento activo, el bienestar y la participación social.

La nueva sala, de carácter polivalente y con una superficie superior a los 50 metros cuadrados, ocupa el espacio que anteriormente albergaba la exposición del mundo micológico, trasladada al Jardín Botánico. El acondicionamiento de este espacio permitirá que más de medio centenar de personas mayores residentes en Trassierra dispongan de un lugar propio donde desarrollar actividades lúdicas, culturales y formativas, complementando así otras iniciativas ya consolidadas en la barriada, como los grupos de senderismo.

Jornada de convivencia con los mayores. / CÓRDOBA

La oferta de talleres se diseñará teniendo en cuenta las demandas e intereses de los propios usuarios, con una programación flexible que se adaptará a las necesidades de los mayores y al entorno de Trassierra. Entre las actividades previstas se incluyen acciones de estimulación cognitiva y mejora de la memoria, promoción de hábitos de vida saludables, alfabetización digital y uso de las nuevas tecnologías, desarrollo personal e inteligencia emocional, actividades artísticas y de artesanía, expresión musical, baile, lectura, idiomas, así como propuestas relacionadas con el medio ambiente, el ejercicio físico, el yoga, el taichí o el senderismo.

La teniente de alcalde y delegada de Mayores y Participación Ciudadana, Eva Contador, ha afirmado que “con la puesta en marcha de este nuevo espacio damos respuesta a una necesidad que venían trasladando los vecinos de Trassierra, una barriada que hasta ahora no disponía de un espacio específico para las personas mayores”. Contador ha añadido que “seguimos ampliando la red de recursos municipales para acercar servicios y actividades que favorecen su bienestar y promueven un envejecimiento activo y saludable”.