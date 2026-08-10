La Junta invertirá 840.000 euros hasta 2027 en el Banco de Germoplasma Vegetal de Córdoba: El Arca de Noé que custodia el futuro de la flora silvestre

Córdoba custodia una de las grandes reservas de futuro para la flora silvestre española. La Junta de Andalucía destinará hasta 2027 un total de 840.000 euros para garantizar el funcionamiento y la mejora del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (BGVA), una infraestructura científica situada en el Real Jardín Botánico de Córdoba que conserva miles de muestras de especies vegetales.

El centro funciona como una auténtica Arca de Noé vegetal al preservar el patrimonio genético de especies amenazadas por factores como el cambio climático, los incendios forestales o la transformación de los hábitats, como explica la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en una nota de prensa donde informa de la inversión prevista.

El Banco, gestionado mediante la colaboración de la Junta con el Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (IMGEMA) y la Universidad de Córdoba (UCO), conserva actualmente más de 12.500 accesiones de semillas y material vegetal correspondientes a unos 3.300 taxones de la flora andaluza e ibérica.

La inversión prevista hasta 2027 permitirá, según la Administración autonómica, reforzar el funcionamiento y la mejora continua de unas instalaciones consideradas estratégicas para conectar la conservación de la biodiversidad con la investigación científica, la innovación y la transferencia de conocimiento.

Semillas en el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz, ubicado en Córdoba. / CÓRDOBA

Más del 60% de la flora de la Península Ibérica y Baleares

Los recursos genéticos almacenados en el Banco de Germoplasma de Córdoba representan más del 60% de la flora de la Península Ibérica y Baleares, un volumen que sitúa a Andalucía en una posición destacada en materia de conservación vegetal.

La comunidad cuenta con más de 4.000 especies de plantas vasculares y cerca de 450 endemismos, un patrimonio botánico especialmente vulnerable ante los cambios ambientales.

El BGVA forma parte de la estrategia andaluza de conservación junto a la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico, el Laboratorio de Propagación Vegetal y los distintos planes de recuperación y conservación de flora.

El proceso comienza sobre el terreno. Equipos especializados recorren los ecosistemas andaluces para recolectar semillas de forma selectiva y con criterios científicos, evitando comprometer las poblaciones naturales.

Una vez trasladadas a Córdoba, las semillas pasan por procesos de limpieza, deshidratación y análisis de viabilidad. Cada muestra incorpora además información geográfica, ecológica y fenológica que permite conocer su procedencia y garantizar su trazabilidad.

Posteriormente, el material vegetal se almacena en cámaras frigoríficas que pueden alcanzar los 20 grados bajo cero, unas condiciones que permiten mantener las semillas durante décadas e incluso durante periodos mucho más prolongados.

Las instalaciones han experimentado además una modernización reciente gracias a una inversión de más de 280.000 euros, cofinanciada con fondos europeos FEADER, destinada a nuevas cámaras de conservación, equipos de germinación y tecnología de laboratorio.

Semillas para recuperar especies desaparecidas

El trabajo desarrollado en Córdoba no se limita al almacenamiento. Las semillas del Banco sirven también como base para investigaciones relacionadas con la farmacología, la mejora agronómica o la adaptación de las especies al cambio climático.

El BGVA mantiene intercambios de semillas con más de 40 instituciones internacionales mediante iniciativas como el sistema Index Seminum y forma parte de la Red de Centros Nacionales de Recursos Genéticos Forestales y de Flora Silvestre del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Una de las aplicaciones más destacadas de esta labor es la recuperación de especies amenazadas. Es el caso del Diplotaxis siettiana, conocido como jaramago de Alborán, que llegó a desaparecer en estado silvestre y pudo ser reintroducido gracias a semillas que habían permanecido conservadas durante décadas.

El Banco mantiene igualmente una importante representación de especies procedentes de espacios naturales como Sierra Nevada, Doñana o Cabo de Gata, algunos de los territorios con mayor singularidad botánica de Andalucía.

La inversión de 840.000 euros prevista por la Junta hasta 2027 permitirá así mantener en Córdoba una infraestructura que funciona como reserva genética frente a la desaparición de especies. Tras cada pequeña muestra almacenada existe la posibilidad de recuperar en el futuro una planta, restaurar un ecosistema o proporcionar material imprescindible para nuevas investigaciones científicas.