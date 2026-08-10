Inmaculada Gallego, asesora de Ofertel en Córdoba: "Cambiar de compañía eléctrica cada año puede reducir la factura un 20%"

Ofertel es una empresa cordobesa de asesoría energética que trabaja con Naturgy, Total Energy y Endesa, evaluando las tarifas, descuentos y bonificaciones que ofrece cada una para aconsejar a sus clientes. "Cuando una empresa o una persona acude a nosotros porque está interesada en ahorrar en su factura de la luz hacemos un análisis de su última factura usando unos configuradores para ver de qué opciones puede beneficiarse", explica Inmaculada Gallego, una de las asesoras de la compañía. "El precio que pagamos depende del precio del KW/hora que se nos aplique y de la potencia contratada, así como de la comercializadora", señala.

Análisis gratuito de la factura

Ese análisis se realiza de forma gratuita para el cliente y determina si existe alguna tarifa más ventajosa. "Hay veces en las que la tarifa está muy ajustada, pero la mayoría de las veces hay un margen de ahorro porque la diferencia de precios entre comercializadoras según el perfil de usuario varían y puede haber diferencias de entre un 20% y un 25%", señala Gallego, "no hay una compañía más barata siempre y para todos, pero cambiar de compañía eléctrica cada año puede suponer un ahorro de un 20%, igual que ocurre con la telefonía". Lo importante, apunta, "es valorar el ahorro anual porque las tarifas del KW/hora pueden variar céntimos, pero al cabo de un año son muchos euros".

Inmaculada Gallego revisa una factura con una persona en su oficina de Ofertel en Córdoba. / CÓRDOBA

Inmaculada Gallego asegura que la temporada alta de su empresa se vive en junio y en diciembre. "Las facturas disparatadas que llegan en Navidad, con el frío, y cuando empieza el verano y empezamos a utilizar el aire acondicionado hace que muchos clientes se planteen revisar su contrato".