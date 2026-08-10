Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes, 10 de agosto de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
XXXVII Verbena
Federación de Peñas Cordobesas
Continúan las actuaciones en la XXXVII Verbena 2026. María del Mar Martos en copla, concierto de ‘Manuel Roldán Flamenco’ y la academia de baile Paqui Macías. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Exposición
‘Lo que queda entremedias’
Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
Muestra
‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’
Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra ‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’, quien fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
Exposición
Continúa ‘Alma de Córdoba’
La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.
CÓRDOBA. Palacio de Viana.
Plaza de Don Gome, 2.
De 09.00 a 15.00 horas.
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