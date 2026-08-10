Flora 2026 en Córdoba: La artista coreana Sohee Park sustituirá a Tulipina y creará su instalación en el Patio de los Naranjos de la Mezquita

Sohee Park es el nombre de la nueva artista confirmada para Flora 2026 en Córdoba. La artista coreana sustituirá a Tulipina, que no podrá participar en el festival por motivos ajenos a la organización. Park creará su instalación en el majestuoso Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba para la próxima edición del festival, que tendrá lugar del 12 al 22 de octubre de 2026. Esta novena edición del mayor evento de arte floral contemporáneo del mundo llevará por lema Efímero y reunirá a artistas internacionales en los patios más emblemáticos de la ciudad.

Sohee Park (Seúl, Corea del Sur, 1981) es una de las artistas florales más destacadas de su país, fundadora del estudio Elle Travaille, que se traduce del francés como “Ella trabaja”. Formada inicialmente en Arte y Diseño en la Sookmyung Women's University de Seúl, completó sus estudios de floristería profesional en La Piverdière (Angers, Francia), una experiencia que marcó profundamente su aproximación al material vegetal y al espacio. Después trabajó como florista a las órdenes de Pascal Mutel en Francia, en establecimientos de prestigio como el Hotel Shangri-La de París o el Hotel Fouquet.

El trabajo de Sohee Park se sitúa en la intersección entre el arte contemporáneo y la creación floral, desarrollando un lenguaje propio que convierte los materiales vegetales en herramientas de reflexión sobre el tiempo, el espacio y la experiencia sensorial. Su práctica artística explora las relaciones entre naturaleza, arquitectura y percepción. En lugar de tratar las plantas como materiales decorativos, las concibe como medios vivos que encarnan el tiempo, la memoria y los ritmos de la naturaleza.

La creadora cuenta con una destacada trayectoria en Corea del Sur, donde organiza de forma habitual exposiciones y colabora con expertos de diversos ámbitos, con el fin de ampliar sus horizontes artísticos. También trabaja con prestigiosas marcas como L’Occitane, Rolls-Royce, Tiffany o Ralph Lauren.

Sohee Park se suma así al listado de artistas de la sección oficial de la novena edición FLORA, que también contará con FLOVER NYC (EE. UU.), Hamish Powell (Reino Unido), Mas Rasa (Francia) y Taller Banegas (España).

Sobre Flora

Cada octubre Flora vuelve a convertir a Córdoba en punto de mira y objeto de deseo para los mejores artistas florales del mundo y para todo aquel interesado en acercarse a la naturaleza desde el prisma del arte. A lo largo de sus ocho ediciones, Flora ha logrado posicionarse en la agenda internacional de la cultura de la flor y la botánica con una poderosa arma: en ningún otro lugar del mundo es posible visitar en un mismo día una selección de instalaciones site-specific realizadas con flores y plantas y creadas por artistas internacionales como la que se disfruta en Córdoba cada octubre.

Los autores seleccionados destacan no solo por su calidad y reconocimiento internacional, sino por proyectar una mirada artística y contemporánea sobre lo botánico, más allá de lo meramente decorativo o festivo. Flora no son solo instalaciones vegetales, si bien estas conforman su centro y motor. Desde su tercera edición, el festival se completa con un ambicioso programa de actividades de diferentes disciplinas que enriquece el acercamiento global que el festival quiere hacer al mundo de la botánica contemporánea.

Según los resultados del Informe sobre el impacto económico de Flora 2025 en la provincia de Córdoba (publicado por la Universidad Loyola) la pasada edición del festival generó un impacto de 66,9 millones de euros.