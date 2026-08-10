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Los fallecidos en Córdoba el lunes 10 de agosto

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 11 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

María del Carmen Salas Tavira

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Juana Emilia Flores Jurado

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Marta Concepción Cuñago Jiménez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafael Ramírez Alias

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonio González Osuna

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La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.

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