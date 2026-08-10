Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 10 de agosto
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 11 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
María del Carmen Salas Tavira
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Juana Emilia Flores Jurado
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Marta Concepción Cuñago Jiménez
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Rafael Ramírez Alias
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Antonio González Osuna
La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.
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