Fin a una espera de más de 20 años: comienzan las obras de cerramiento de las fachadas del estadio Nuevo Arcángel

La terminación de las fachadas de Preferencia y Fondo Sur del estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ya está en marcha. La Gerencia Municipal de Urbanismo y la empresa Sepisur XXI han firmado el acta que da inicio oficialmente a las obras en el estadio del Córdoba CF, que tienen un presupuesto de 1.273.167,63 euros y un plazo de ejecución de seis meses. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha subrayado que con el inicio de esta intervención se pone fin a una espera de más de dos décadas.

Una vez firmado el acta de inicio, este lunes han comenzado las primeras tareas de vallado y delimitación del entorno en el que se desarrollarán los trabajos. Durante los próximos días está previsto el traslado y acopio de los materiales necesarios para completar las dos fachadas.

Para definir la intervención se ha partido del análisis del estado actual de Preferencia y Fondo Sur, además de los proyectos y la documentación técnica elaborados en su día para la construcción de ambos cuerpos, finalizados en 2005 y 2011, respectivamente. En el caso de Preferencia, las zonas destinadas a dependencias municipales quedaron terminadas con un acabado exterior formado por módulos de celosía orientables, compuestos por lamas verticales de aluminio extruido.

Las obras del cerramiento de las fachadas del estadio Nuevo Arcángel ya han comenzado, con la colocación de las vallas en el perímetro de los trabajos. / A.J. González

Así será la intervención

De esta manera, la intervención contempla distintas soluciones en función de cada zona de las fachadas. En Preferencia, entre las plantas 1 y 5, se instalarán módulos de celosías orientables con lamas verticales de aluminio extruido, similares a los ya existentes en el edificio. Entre las plantas 6 y 8 se colocará, en cambio, una chapa de acero inoxidable perforada y plegada, siguiendo el mismo acabado que presenta actualmente el Fondo Norte.

En el Fondo Sur se reproducirá también el sistema de fachada empleado en el Fondo Norte, mediante paneles de chapa de acero inoxidable perforada y plegada instalados sobre una estructura auxiliar de perfiles de acero galvanizado.

Fin a una espera de más de 20 años

Acerca del inicio de estos trabajos, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha puesto de manifiesto que "el inicio de los trabajos en las fachadas de Preferencia y Fondo Sur pone fin a una espera de más de veinte años y a una reclamación histórica tanto por parte de los aficionados del Córdoba CF, como de la ciudadanía que, desde hace años, reclamaba una solución para resolver, de una vez por todas, la imagen de obra inacabada que se muestra del estadio desde el acceso por la A-4".

Un operario de Sepisur, la empresa encargada de estas obras, coloca las vallas en el perímetro de la zona donde se desarrollarán los trabajos. / CÓRDOBA

En este sentido, el alcalde ha destacado que "desde que arrancó el presente mandato hemos resuelto la cesión del estadio al Córdoba CF, que desde hacía décadas estaba atascada por una maraña administrativa y, después de un complejo proceso ya es una realidad y resuelve el problema de inseguridad jurídica en el que se encontraba el principal club de la ciudad en estas instalaciones. Igualmente, y también en este mandato, hemos finalizado la pavimentación de los accesos peatonales al estadio, situadas en las zonas de Fondo Norte y Tribuna, que durante años han sido objeto de reclamación por parte de los aficionados del Córdoba CF".

"Con el inicio de estos trabajos en el estadio comenzamos a cerrar una carpeta histórica para la ciudad y esperamos que, a lo largo de este año, puedan concluirse esta actuación, largamente esperada por el cordobesismo", ha señalado el alcalde.

La historia de estas actuaciones

Y es que la actuación que ahora comienza forma parte de un proyecto de remodelación del estadio que se inició hace más de dos décadas. El actual estadio fue construido en 1993 con una pista de atletismo y capacidad para 15.500 espectadores. En 2003 se planteó una remodelación del recinto, cuyas distintas fases fueron completándose durante los años siguientes: la grada de Preferencia quedó terminada en 2005, el Fondo Norte se inauguró en 2008 y el Fondo Sur se construyó en 2011.

Sin embargo, la terminación exterior del Fondo Sur quedó pendiente, al igual que parte de la fachada de Preferencia. Desde entonces, 19.370 metros cuadrados de fachada han permanecido al descubierto, frente a los 66.316 metros cuadrados que ya cuentan con cerramiento.

El proyecto para completar estas zonas salió a licitación a finales de 2025 con un presupuesto base de 1.615.981,16 euros, IVA incluido. Cuatro empresas presentaron sus ofertas y finalmente Sepisur XXI fue seleccionada para ejecutar los trabajos por 1.273.167,63 euros, con un plazo de seis meses.

Una vez completado el cerramiento de Preferencia y Fondo Sur, la nueva tribuna será la única parte exterior del estadio que quedará pendiente de ejecutar, poniendo prácticamente el punto final a la configuración exterior del recinto.