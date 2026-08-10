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Emacsa prepara Córdoba ante las próximas lluvias: "Queremos que las infraestructuras lleguen al otoño en las mejores condiciones"

Las labores de limpieza de colectores, imbornales y otras estructuras de la red de saneamiento se intensifican durante la fase final del verano

Trabajadores de Emacsa realizan la limpieza de una alcantarilla de la red de saneamiento de Córdoba.

Trabajadores de Emacsa realizan la limpieza de una alcantarilla de la red de saneamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) está aumentando el ritmo de los trabajos de limpieza de colectores, imbornales y otras estructuras de la red de saneamiento. El objetivo, preparar a Córdoba de cara a la próxima temporada de lluvias, que debería comenzar durante el otoño. "Estas actuaciones permiten mantener libres los puntos de entrada del agua de lluvia y preservar la capacidad hidráulica de la red", explica Emacsa en una nota de prensa. Estos esfuerzos permitirán, además, detectar anticipadamente "deterioros que puedan requerir una reparación o rehabilitación".

Los trabajos en el mes de agosto se suman al mantenimiento que de forma "continuada, durante todo el año", despliega la empresa municipal Emacsa, según asegura en su comunicado de prensa. En lo que va de año 2026, sus operarios han limpiado 196 kilómetros de colectores e inspeccionado 126 kilómetros de la red mediante cámaras; además, se han realizado 39.703 actuaciones sobre imbornales.

Un incremento continuado de los trabajos de limpieza preventiva

El incremento en los trabajos de limpieza de imbornales es del 15,4%, mientras que en el caso de los colectores el crecimiento es del 10,3%, mismo auge que en la inspección de la red. Desde el año 2023, la limpieza de colectores ha aumentado un 43,3%, la inspección de cámaras se ha duplicado y las actuaciones sobre imbornales han crecido un 37%.

Desde el año 2023, la inspección con cámaras se ha duplicado

La directora gerente de Emacsa, María Teresa Carrillo, ha explicado que "el mantenimiento no empieza ahora, se realiza durante todo el año, pero en verano reforzamos las actuaciones preventivas para que las infraestructuras lleguen al otoño en las mejores condiciones posibles". Es ten el periodo estival cuando se retiran hojas, sedimentos y otros residuos acumulados. También se actúa sobre posibles obstrucciones antes de que puedan generar una incidencia.

Trabajos de limpieza de la red de saneamiento de Córdoba realizados por Emacsa.

Trabajos de limpieza de la red de saneamiento de Córdoba realizados por Emacsa. / CÓRDOBA

Una labor "cada vez más planificada"

"Cada vez trabajamos de una forma más planificada. La práctica totalidad de las actuaciones sobre imbornales y más del 90 % de las inspecciones responden a una programación preventiva, lo que nos permite anticiparnos y mantener la capacidad de evacuación de la red", amplía Carrillo.

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En el horizonte, la "progresiva digitalización integral" de las actividades

Finalmente, Emacsa explica que está trabajando en la "progresiva digitalización integral de estas actividades, de modo que cada tramo de colector e imbornal pueda relacionarse con su historial de limpiezas, inspecciones e incidencias". Este modelo permitirá "ajustar las frecuencias de mantenimiento y priorizar las actuaciones conforme al estado y al riesgo de cada elemento de la red".

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