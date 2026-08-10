Los cordobeses reciclan más de 5,1 millones de kilos de papel y cartón en seis meses

La recogida selectiva de papel y cartón en Córdoba ha superado los 5,1 millones de kilos durante el primer semestre de 2026, consolidando la colaboración entre la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) y Solemccor, entidad dependiente de Cáritas que desarrolla este servicio como una herramienta de inserción sociolaboral y de compromiso ambiental.

Entre enero y junio se han recogido un total de 5.112.506 kilogramos de papel y cartón, lo que supone un incremento de 178.628 kilos respecto al mismo periodo de 2025, cuando se recuperaron 4.933.878 kilos. En términos porcentuales, el crecimiento alcanza el 3,6%, una evolución que confirma la importancia de la colaboración ciudadana, comercial e institucional en la correcta separación de los residuos.

El mes de enero fue el de mayor volumen con 919.767 kilos, seguido de marzo, con 871.904. Durante el resto del semestre, los registros se mantuvieron por encima de los 800.000 kilos mensuales con 825.017 en febrero, 806.833 en abril, 848.152 en mayo y 840.833 en junio. La media diaria del periodo se situó en torno a los 28.246 kilogramos acopiados.

La mayor parte del papel y cartón recuperado procede de los contenedores instalados en la vía pública, que concentran más de 2,15 millones de kilos durante los seis primeros meses del año. A esta cifra se suma la recogida realizada en polígonos industriales, con cerca de 1,5 millones de kilos.

Dentro de este dispositivo destaca especialmente el servicio puerta a puerta destinado a los comercios del centro de la ciudad. Este sistema permite atender de manera directa las necesidades específicas de los establecimientos adheridos, facilitando la retirada ordenada del cartón comercial y evitando que este material se acumule junto a los contenedores o en la vía pública. En el primer semestre, este servicio ha permitido recuperar 954.582 kilos de papel y cartón.

La colaboración entre Sadeco y Solemccor permite ofrecer una respuesta adaptada a los distintos puntos de generación de este residuo, desde los depósitos de calle hasta las empresas, comercios, polígonos industriales, instituciones y particulares que requieren una atención directa. Solemccor ejecuta el servicio por concesión de Sadeco, atendiendo los contenedores y empresas que precisan la limpieza y retirada de papel y cartón.

Este modelo combina la mejora ambiental con una dimensión social, ya que la actividad de Solemccor genera nuevas oportunidades laborales e integra a las personas trabajadoras en itinerarios de inserción, de forma que la recogida selectiva se convierte también en un motor de cambio social. El trabajo diario de estos equipos contribuye a que miles de kilos de materiales puedan reincorporarse al ciclo productivo, reduciendo el consumo de materias primas y la cantidad de residuos que termina en eliminación.

Sadeco recuerda que la correcta separación del papel y cartón es esencial para mantener y mejorar estos resultados. Las cajas deben depositarse plegadas dentro de los contenedores azules, evitando dejarlas fuera, y el cartón comercial debe entregarse a través de los canales habilitados para ello. La implicación de la ciudadanía, los comercios y las empresas resulta decisiva para avanzar hacia una Córdoba más limpia, sostenible y comprometida con la economía circular.

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha valorado positivamente estos resultados y ha destacado que “la evolución de la recogida de papel y cartón demuestra que la colaboración entre una empresa pública como Sadeco y una entidad de economía social como Solemccor ofrece excelentes resultados tanto desde el punto de vista ambiental como social”.

Ruiz Madruga ha subrayado que “cada kilo de papel y cartón que se deposita correctamente supone un recurso que puede reciclarse y una contribución directa a una ciudad más limpia y sostenible”.

Asimismo, ha agradecido “el compromiso de los cordobeses, de los comercios y de las empresas que hacen un esfuerzo diario por separar correctamente sus residuos”, al tiempo que ha recordado que “todavía queda margen para seguir mejorando y por eso es fundamental mantener la implicación ciudadana, porque la colaboración de todos es la clave para que los datos de recogida selectiva continúen creciendo y Córdoba siga avanzando hacia un modelo de economía circular cada vez más eficiente”.