Patios, piscinas y hasta un hotel rural: 10 espectaculares propiedades de lujo a la venta en Córdoba

El mercado inmobiliario de Córdoba cuenta con una oferta reducida y exclusiva, apta para pocos bolsillos. Es lo que los expertos del sector vienen a llamar viviendas de lujo, aquellas que superan el millón de euros de precio de salida y que se cuentan en apenas unas decenas.

Son pisos de dimensiones poco habituales en pleno centro, chalés rodeados de miles de metros cuadrados de terreno, casas con patios cordobeses y piscina o inmuebles concebidos incluso para funcionar como hoteles y complejos turísticos.

Actualmente, de acuerdo con los datos del portal inmobiliario, hay 39 inmuebles en la provincia que superan la cifra mágica del millón de euros. Concretamente, en la capital se anuncian 26 inmuebles con un coste superior a las seis cifras, y el resto de inmuebles de lujo se localizan en Lucena, con tres viviendas; Montoro y Espiel, con dos; y Aguilar de la Frontera, Baena, Fuente Obejuna, La Granjuela, Hornachuelos y Pozoblanco, con una vivienda.

Estas son diez de las ofertas más llamativas, seleccionadas no solo por su valor, sino también por sus dimensiones, ubicación, arquitectura o singularidad.

Un conjunto de 2.000 metros cuadrados en la Corredera por cuatro millones

Es el inmueble que se sitúa en lo más alto del listado una vez excluidas las fincas rústicas. Idealista lo clasifica como un piso situado en el entorno de la Plaza de la Corredera, aunque el propio anuncio explica que en realidad se trata de un conjunto formado por cuatro viviendas independientes.

El precio asciende a 4 millones de euros y la superficie construida alcanza los 2.000 metros cuadrados, con 20 habitaciones y seis baños. Las construcciones tienen cuatro plantas y tres de ellas están comunicadas interiormente. Todas cuentan, según el anunciante, con balcones hacia la plaza, además de patios y terrazas en la parte posterior. En la planta baja de la cuarta funciona además un bar-restaurante con licencia en vigor.

La plaza de la Corredera es uno de los espacios con más viviendas con terraza en Córdoba. / Manuel Murillo

Una hacienda de 2,4 millones entre 30 hectáreas

Hay que desplazarse hasta La Granjuela para encontrar otra de las propiedades más singulares. Hacienda Las Picazas sale al mercado por 2,4 millones de euros y cuenta con una vivienda de 488 metros cuadrados enclavada en una parcela de 300.000 metros cuadrados, equivalentes a 30 hectáreas.

Tiene seis habitaciones y seis baños y actualmente está destinada, según el anuncio, al turismo rural. Entre su equipamiento aparecen piscina, pista de tenis, instalaciones para la práctica ecuestre, una amplia sala para celebraciones y reuniones y una bodega.

Vivienda en La Granjuela / IDEALISTA

Un patio cordobés y piscina privada en plena calle Alfaros

La esencia de una casa tradicional cordobesa aparece en una propiedad situada en calle Alfaros, en pleno casco urbano de la capital. El precio anunciado es de 1.799.000 euros por una vivienda de 568 metros cuadrados.

Cuenta con cinco dormitorios y tres baños, pero sus elementos más singulares se encuentran en el exterior: dispone de patio cordobés y piscina privada. A ello suma garaje y trastero, además de vistas hacia enclaves como San Agustín, San Lorenzo y Santa Marina.

Casa en venta en la calle Alfaros / IDEALISTA

Una casa-hotel de 1.000 metros cuadrados en Lucena

Por 1,75 millones de euros, Idealista anuncia en Lucena una enorme casa concebida también para funcionar como alojamiento rural. Tiene 1.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 3.800 metros.

Sus seis habitaciones disponen de baño propio y la propiedad alcanza los diez baños en total. Alrededor de un patio central se distribuyen espacios poco frecuentes en una vivienda convencional: biblioteca, bodega, gimnasio y dos cocinas. En el exterior dispone de jardines y piscina, mientras que el anuncio destaca también la instalación de 28 placas solares.

Casa hotel de Lucena / IDEALISTA

Más de 2.600 metros construidos y hasta instalaciones ecuestres

Uno de los inmuebles más grandes del listado se anuncia por 1,65 millones de euros bajo la localización de Hornachuelos. La ficha recoge 2.640 metros cuadrados construidos y diez habitaciones.

El terreno alcanza los 78.563 metros cuadrados y cuenta con numerosas construcciones destinadas a actividad agroganadera y ecuestre: casa principal, vivienda para invitados, salón de fiestas, boxes, diferentes naves e incluso un pequeño hospital veterinario. El anunciante asegura que las instalaciones llegaron a albergar hasta 150 yeguas.

Cortijo cerca de Hornachuelos / IDEALISTA

Un complejo en Lucena preparado para hotel, restaurante o eventos

También en Lucena aparece otra propiedad difícil de encajar en el concepto tradicional de vivienda. Sale a la venta por 1.625.000 euros, dispone de 14 habitaciones y se levanta sobre una parcela urbana de 6.200 metros cuadrados.

El anuncio plantea múltiples posibilidades para el conjunto, desde hotel o restaurante hasta salón de eventos o complejo turístico. Entre sus construcciones se detallan una casa, una edificación de 410 metros cuadrados susceptible de transformarse en viviendas, habitaciones con baño y un salón de 550 metros cuadrados equipado con cocina y horno de leña.

Un piso de 622 metros en Gran Capitán con cinco plazas de garaje

En plena avenida del Gran Capitán se vende por 1,5 millones de euros una vivienda de 622 metros cuadrados.

El piso tiene seis dormitorios y cinco baños, además de tres grandes salones —uno de ellos con chimenea—, comedor, despacho, cocina con office y lavadero. Otro dato especialmente llamativo es que está formado por tres fincas registrales, circunstancia que, según el anunciante, facilitaría su división en tres viviendas independientes. El precio incluye además cinco plazas de garaje y dos trasteros.

Edificio de viviendas de Gran Capitán / IDEALISTA

823 metros de chalet en El Patriarca

La zona de El Brillante y El Patriarca concentran buena parte de las viviendas millonarias que se comercializan en Córdoba capital. Entre ellas destaca un chalet de 1,5 millones de euros con 823 metros cuadrados construidos.

La vivienda cuenta con cinco dormitorios y seis baños y ocupa una parcela de algo más de 2.000 metros cuadrados. La mayor parte de la casa está distribuida en una sola planta y dispone de jardín, piscina privada, salón con chimenea y amplias vistas desde su posición en la zona alta de la ciudad.

Vivienda con piscina y solarium / IDEALISTA

Casi 8.000 metros cuadrados de parcela en la avenida del Brillante

Otro anuncio llama la atención más por el terreno disponible que por la vivienda principal. Se encuentra en el número 158 de la avenida del Brillante y tiene un precio de 1,4 millones de euros.

Idealista recoge una casa de 554 metros cuadrados y seis habitaciones, pero el principal reclamo está en las parcelas que forman parte de la operación. La vivienda se asienta sobre 2.076 metros cuadrados y se añaden otras tres parcelas urbanas contiguas. En total, el terreno alcanza los 7.829 metros cuadrados. El anuncio menciona asimismo una segunda vivienda independiente, además de piscina, jardín, bodega y mirador.

Vivienda a la venta en El Brillante / IDEALISTA

Una hacienda con 900 olivos, tres viviendas y museo taurino

A apenas unos kilómetros del núcleo urbano de Córdoba, en Alcolea, se encuentra otra de las propiedades más peculiares. Sale por 1,2 millones de euros y dispone de unos 900 metros cuadrados construidos y nueve habitaciones.

La hacienda ocupa tres hectáreas con 900 olivos de regadío, un huerto de 400 metros cuadrados y dos pozos. El conjunto incluye una casa principal, una casa de verano y otra destinada al guarda. También dispone de piscina con zona de jacuzzi y uno de sus detalles más insólitos se encuentra en el salón principal: el anunciante señala que alberga un pequeño museo taurino.