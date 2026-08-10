San Juan de Dios refuerza en Córdoba la atención a mayores y el apoyo a sus cuidadores

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba mantiene activos dos programas destinados a atender a personas mayores en situación de vulnerabilidad y facilitar el descanso y la conciliación de sus cuidadores. Las iniciativas ‘Mayores Cuidados’, de atención domiciliaria, y ‘Respiro Familiar’ cumplen su cuarta edición y han beneficiado hasta ahora a 36 personas.

Ambos proyectos están subvencionados con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, gestionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Atención a mayores de 65 años en sus domicilios

El programa ‘Mayores Cuidados’ ofrece atención domiciliaria temporal y gratuita a personas mayores de 65 años que tienen dificultades para realizar de forma autónoma tareas básicas de la vida diaria.

Desde su puesta en marcha, 16 personas se han beneficiado de este recurso, a las que se suman los participantes de la edición actualmente en curso. Esta nueva convocatoria comenzó el pasado 15 de junio y permanecerá activa hasta el próximo 30 de septiembre.

La atención corre a cargo de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), que prestan apoyo personalizado en aspectos como la higiene, la alimentación, el control de la medicación, el acompañamiento o la estimulación física y cognitiva.

La Unidad de Trabajo Social del Hospital coordina las intervenciones, evalúa las necesidades de cada usuario y adapta la atención a su situación personal y a su grado de dependencia.

Estancias temporales para facilitar el descanso de los cuidadores

El segundo de los programas, ‘Respiro Familiar’, ofrece alojamiento temporal y gratuito a personas mayores dependientes. El objetivo es que sus familiares y cuidadores puedan disponer de un periodo de descanso o conciliar sus responsabilidades personales, laborales y familiares.

Hasta el momento, 20 personas han realizado una estancia en el Hospital dentro de esta iniciativa. Además, durante este mes de agosto está prevista la incorporación de otras cuatro personas.

Los usuarios reciben atención por parte de profesionales del centro, junto con el acompañamiento del voluntariado y de la Comunidad de Hermanos.

El programa está dirigido a mayores de 65 años con una elevada necesidad de cuidados para realizar las actividades básicas de la vida diaria y pertenecientes a familias con una capacidad económica limitada. El acceso se realiza mediante derivación de los servicios sociales y de otras entidades colaboradoras.

Las dos iniciativas se integran en las actuaciones sociales que desarrolla el Hospital San Juan de Dios de Córdoba para atender necesidades que van más allá del ámbito estrictamente sanitario. A ellas se suman otros proyectos de la Obra Social Hermano Bonifacio destinados a las personas mayores, entre ellos acciones dirigidas a combatir la soledad no deseada y atender sus necesidades físicas, emocionales y sociales.