El mercado de la vivienda de lujo en Córdoba: 39 inmuebles superan el millón de euros y cuatro son de ‘ultralujo’

El mercado inmobiliario se caracteriza por unas tendencias de contrastes. De un lado, las dificultades de muchas familias para poder acceder a su primera vivienda en propiedad –o la escasa oferta de alquiler-. De otro, la oferta de inmuebles de lujo, inalcanzables para la gran mayoría de la población, y que se caracterizan por tener un precio de partida de un millón de euros.

Los datos recogidos por el portal inmobiliario Idealista, actualizados al mes de agosto, apuntan que España tiene más de 46.000 viviendas con un precio superior al millón de euros, y más de 10.500 por encima de los 3 millones de euros, en lo que se califica como ‘ultralujo’.

La distribución de las viviendas de lujo en España

Del total, 48 de las 50 provincias españolas cuentan con al menos una vivienda de más de un millón de euros, con una distribución que dista de ser homogénea. De hecho, las provincias de Málaga, Madrid, Baleares, Barcelona, Alicante y Girona concentran el 86% de todas las viviendas disponibles por encima de esa cantidad.

Málaga y Madrid son las provincias donde más viviendas de este tipo se concentran, ya que tienen cada una el 20% del total nacional. Le siguen, muy de cerca, Baleares con el 17%, Barcelona (12%), Alicante (12%) y Girona (5%).

Por el contrario, en las provincias de Zamora y Teruel apenas hay 1 vivienda en venta por encima de ese precio. Cuenca cuenta únicamente con 2, mientras Jaén tiene 3 y Lugo 5. A continuación se sitúan Salamanca, Valladolid y Albacete (6 viviendas en cada una). En estos casos, su peso sobre el total nacional es insignificante. En las provincias de Soria y Palencia no hay ninguna vivienda por encima del millón.

Vivienda de lujo en El Brillante, Córdoba / IDEALISTA

Córdoba tiene 39 inmuebles por encima del millón

Los datos recogidos por Idealista en su análisis indican inicialmente la presencia de 34 inmuebles con un precio superior al millón de euros en la provincia, si bien los datos actualizados del portal, a 10 de agosto, recogen 39 anuncios de viviendas por encima del millón de euros en la provincia.

Entre los anuncios aparecen inmuebles en Córdoba capital —Centro, Alfaros, Brillante o Gran Capitán— y en municipios como Baena, Lucena, Montoro o La Granjuela.

Inmueble en la calle Alfaros por más de 1,77 millones de euros / IDEALISTA

Concretamente, en la capital se anuncian 26 inmuebles con un coste superior al millón de euros, entre los que destaca una casa-chalet en la calle Alfaros, con 568 metros cuadrados y patio cordobés por un precio de 1.779.000 euros.

El resto de inmuebles de lujo en la provincia se localizan en Lucena, con tres viviendas; Montoro y Espiel, con dos; y Aguilar de la Frontera, Baena, Fuente Obejuna, La Granjuela, Hornachuelos y Pozoblanco, con una vivienda.

Finca rústica a la venta en Baena / IDEALISTA

Estos son los cuatro inmuebles de ‘ultralujo’ en Córdoba

Entre las viviendas consideradas de lujo por el portal inmobiliario, destacan a su vez las calificadas como ‘ultralujo’, que son las que superan los tres millones de euros de precio de venta.

En la provincia de Córdoba se localizan cuatro con estas características. En la capital, está a la venta un inmueble en plena plaza de La Corredera por cuatro millones de euros, con 20 habitaciones y 2.000 metros cuadrados de superficie.

Por el mismo precio, está a la venta una finca rústica en Fuente Obejuna, con unas dimensiones de 840 metros cuadrados y 14 habitaciones, dentro de una parcela de 9,7 hectáreas.

Finca rústica a la venta en Montoro por más de 6,9 millones de euros / IDEALISTA

La oferta más económica dentro del ‘ultralujo’ se localiza en Pozoblanco, con una finca rústica de 45 hectáreas y vivienda construida de 1.644 metros cuadrados, por un precio de 3,8 millones de euros.

Mientras que el inmueble más caro de la provincia de Córdoba es una finca rústica en Vía Montoro, en la localidad cordobesa de Montoro, de 63 hectáreas, con una vivienda de dos plantas, con 2.100 metros cuadrados construidos y 1.544 metros cuadrados útiles. Dispone de 17 habitaciones y 12 baños. ¿Su precio? 6.975.000 euros.