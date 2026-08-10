Un juzgado de Córdoba da la razón a un trabajador de Correos que pidió cambiar de turno para cuidar a su hijo

El Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba ha reconocido el derecho de un trabajador de Correos a cambiar su turno laboral para poder atender a su hijo menor de edad. La sentencia, contra la que no cabe recurso, prima el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral frente a las razones organizativas alegadas por la empresa, según ha informado CSIF.

El sindicato CSIF ha dado a conocer la resolución después de que sus servicios jurídicos defendieran al trabajador, que había solicitado en varias ocasiones durante el pasado año pasar del turno de tarde al de mañana para poder hacerse cargo de su hijo.

Correos había rechazado el cambio de turno

Según explica CSIF, el empleado había planteado en distintas ocasiones la modificación de su horario, pero Correos rechazó de manera reiterada su petición alegando motivos organizativos.

La sentencia aborda el conflicto a partir del derecho de los trabajadores a adaptar su jornada para hacer efectiva la conciliación familiar y laboral.

En concreto, la resolución se remite al artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que contempla el derecho de las personas trabajadoras a solicitar adaptaciones tanto en la duración y distribución de la jornada como en la ordenación del tiempo y la forma de prestación del trabajo para favorecer la conciliación.

El derecho a cuidar de los hijos frente a la organización de la empresa

La resolución concluye que el derecho del trabajador a ocuparse de sus hijos menores no puede quedar relegado por las razones de organización esgrimidas por Correos.

El juez reconoce la capacidad de la empresa para organizar sus recursos, pero considera que en este caso entra en juego un derecho especialmente protegido constitucionalmente, cuyos valores tienen una relevancia superior a los intereses afectados por la organización empresarial.

La sentencia también pone el foco en la naturaleza pública de Correos y señala que esta circunstancia debe ser tenida especialmente en cuenta a la hora de garantizar los derechos relacionados con la conciliación familiar y laboral de sus trabajadores.

Tras conocer la resolución, CSIF ha mostrado su satisfacción por el fallo judicial y ha reclamado a Correos que lo ejecute «a la mayor brevedad posible».

La organización sindical también solicita a la empresa postal que atienda de manera más adecuada las peticiones de su plantilla destinadas a hacer compatible la actividad laboral con el cuidado de sus familias.