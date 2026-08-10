La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte

Cuenta atrás para uno de los eventos imperdibles de este verano y de lo que va de siglo. Córdoba vivirá el miércoles 12 de agosto uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de las últimas décadas: un eclipse solar. La ocultación del Sol por parte de la Luna será total en una franja que atravesará España desde el noroeste peninsular hasta Baleares, pero desde la capital y los municipios cordobeses se contemplará como un eclipse parcial muy profundo, con casi todo el disco solar cubierto por la Luna.

El eclipse solar es el fenómeno astronómico que se produce cuando la Luna oculta al Sol visto desde la Tierra. Esto ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados. Dicha alineación coincide con la luna nueva e indica que la Luna está muy cerca del plano de la eclíptica. Los eclipses pueden ser totales, si la luz solar es totalmente ocultada por la Luna, anulares y parciales, si solo una parte del Sol es tapado.

El primero del trío ibérico de eclipses

El eclipse del 12 de agosto de 2026 será el primero de una sucesión extraordinaria de fenómenos visibles desde España, que se ha dado en llamar el trío ibérico. El 2 de agosto de 2027 se producirá otro eclipse total cuya franja atravesará el extremo sur de la Península y sí afectará directamente a zonas próximas al Estrecho de Gibraltar. Posteriormente, el 26 de enero de 2028 tendrá lugar un eclipse anular.

La Península no contemplaba un eclipse total de Sol desde 1912. Tras el fenómeno de 2026 y el de 2027, no volverá a observarse otro eclipse solar total desde algún punto de España hasta 2053, de ahí la relevancia y expectación que ha generado el fenómeno que tendrá lugar el 12 de agosto.

Eclipse solar / CÓRDOBA

Inicio y fin del eclipse solar en Córdoba

El fenómeno comenzará en Córdoba capital y provincia alrededor de las 19.41 horas y a partir de ese momento, la Luna irá avanzando lentamente sobre el Sol hasta alcanzar la fase de máxima ocultación hacia las 20.36 horas, cuando aproximadamente el 96% de la superficie visible del astro quedará cubierta.

Tomando como referencia los cálculos individualizados disponibles en el visualizador del IGN, la secuencia prevista desde la capital será aproximadamente la siguiente:

Inicio del eclipse parcial: en torno a las 19.41 horas.

en torno a las 19.41 horas. Momento de máxima ocultación: alrededor de las 20.36 horas.

alrededor de las 20.36 horas. Final de la observación: coincidirá prácticamente con la puesta de Sol, poco después de las 21.10 horas, aunque el eclipse astronómico continúe bajo el horizonte.

Los horarios pueden variar algunos segundos según el punto exacto de observación elegido dentro del término municipal. No obstante, el visualizador cartográfico oficial permite buscar una dirección, pulsar sobre cualquier lugar del mapa o activar la geolocalización para obtener los datos correspondientes a una ubicación concreta. También ofrece información sobre la elevación solar, el relieve que puede impedir la visión y el porcentaje de oscurecimiento.

Así se verá el eclipse solar de 2026 en Córdoba. / IGM

¿Cómo se verá el Sol en Córdoba el 12 de agosto?

En el comienzo del eclipse apenas se apreciará una pequeña muesca en uno de los bordes del disco solar y conforme avance la tarde, esa porción irá aumentando hasta dejar visible únicamente una estrecha zona luminosa.

A diferencia de lo que ocurrirá dentro de la franja de totalidad, desde Córdoba no podrán verse la corona solar, las estrellas ni el anillo de luz que aparece cuando el Sol queda completamente cubierto. Sí será perceptible, sin embargo, una disminución considerable de la claridad ambiental y una luz crepuscular más tenue de lo habitual.

Por otro lado, el eclipse no se verá exactamente igual desde toda la provincia. La ocultación será algo mayor en los municipios del norte de Córdoba, más próximos a la franja de totalidad, y disminuirá progresivamente hacia la Campiña y la Subbética.

De manera orientativa, la evolución territorial será la siguiente:

Norte provincial: mayor ocultación, próxima al 98%, y máximo ligeramente más temprano.

mayor ocultación, próxima al 98%, y máximo ligeramente más temprano. Centro y Vega del Guadalquivir: alrededor del 96% de ocultación.

alrededor del 96% de ocultación. Campiña y Subbética: entre aproximadamente el 94% y el 96%, según el municipio.

La importancia del horizonte en el eclipse solar de Córdoba

En el caso de Córdoba, a la hora de elegir el lugar desde donde se observará el fenómeno, hay que tener en cuenta que este se producirá en unas condiciones especialmente exigentes: durante su fase máxima, el Sol estará a solo unos siete grados de altura y situado hacia el oeste-noroeste, aproximadamente en un azimut de 284 grados.

Por lo tanto, no bastará con encontrarse en un espacio abierto, sino que será necesario disponer de una vista despejada hacia la zona por la que se pone el Sol, sin edificios, árboles, montañas u otros obstáculos. El propio Instituto Geográfico Nacional (IGN) recomienda buscar un horizonte occidental completamente libre debido a la baja elevación con la que se producirá el fenómeno.

Lugares destacados para ver el eclipse solar desde Córdoba

En la provincia se observará un eclipse parcial de extraordinaria intensidad, pero el Sol estará ya a muy poca altura cuando alcance su máxima ocultación. Un bloque de viviendas, una línea de árboles o una loma aparentemente poco elevada podrían impedir contemplar precisamente la fase más espectacular.

Por esta razón, algunos de los lugares habitualmente asociados a los atardeceres o a las panorámicas de la ciudad no tienen por qué ser los más adecuados. Los espacios llanos y abiertos de la Vega del Guadalquivir y la Campiña pueden ofrecer mejores condiciones que determinados miradores situados en plena Sierra Morena.

Entre los lugares recomendados para observar el fenómeno astronómico siguiendo los cálculos de IGN están la Vía Verde de la Campiña, los campos de Fuente Palmera y La Carlota, la zona de Los Pedroches, con sus puntos de observación Starlight –si bien en estos enclaves hay que buscar un horizonte despejado-, o miradores destacados de la capital como Las Ermitas, entre otros.

No obstante, la mejor forma de confirmar un emplazamiento consiste en acudir varios días antes, aproximadamente a la misma hora del eclipse, y observar por dónde desciende el Sol. El 12 de agosto su posición no será exactamente idéntica, pero esta prueba permitirá detectar edificios, árboles, postes eléctricos o montañas capaces de ocultarlo.

También conviene disponer de una segunda ubicación cercana por si el primer espacio se llena o presenta algún problema de acceso.

Eventos especiales para la observación

Coincidiendo con los dos fenómenos astronómicos, pues el día del eclipse coincide con el punto álgido de las Perseidas, en Córdoba se han organizado dos citas para disfrutar de esta experiencia única. De un lado, el enclave arqueológico de Ategua se convertirá el próximo miércoles 12 de agosto en uno de los lugares más singulares de Córdoba para contemplar el eclipse solar. La Asociación Amigos de Ategua ha organizado una observación divulgativa desde este yacimiento declarado Bien de Interés Cultural, situado a seis kilómetros de la barriada de Santa Cruz.

La actividad formará parte de una nueva edición de Las Lunas de Ategua, la cita anual dedicada a la cultura y la arqueología que este año tendrá la astronomía como eje principal. El encuentro comenzará a las 19.30 horas y contará con plazas limitadas y gratuitas, aunque será necesario inscribirse previamente a través de la página web de Amigos de Ategua.

Una actividad en Ategua al atardecer / CÓRDOBA

Por otro lado, el Parque Periurbano de Los Villares en Córdoba volverá a convertirse este mes de agosto en uno de los principales puntos de encuentro de Córdoba para observar las Perseidas, en un evento al que este año se suma, además, la observación de un eclipse solar. Coincidiendo con el día del eclipse, el parque periurbano y el Camping Los Villares Sierra de Córdoba-Kampaoh han organizado tres sesiones de senderismo nocturno y observación de estrellas.

Cómo mirar el eclipse solar en Córdoba: las gafas homologadas son obligatorias

Aunque el cielo perderá luminosidad de manera evidente, en Córdoba no llegará a hacerse completamente de noche debido a que siempre permanecerá visible una pequeña porción del Sol, por lo que será obligatorio utilizar protección ocular homologada durante toda la observación.

La regla básica no admite excepciones: nunca se debe mirar directamente al Sol sin un filtro específicamente diseñado y homologado para la observación solar, ni antes del eclipse, ni durante su fase parcial, ni cuando la Luna tape casi todo el disco. Los expertos advierten de que incluso un 1% de la superficie solar visible conserva radiación suficiente para provocar daños permanentes en los receptores de luz del ojo.

Gafas homologadas para seguir con seguridad el eclipse de sol. / Pedro Mina

Mirar al Sol directamente puede quemar la retina y causar una lesión conocida como retinopatía solar. Uno de sus principales peligros es que la retina no cuenta con receptores del dolor, de modo que una persona puede sufrir daños sin notar inmediatamente que algo está ocurriendo. Los síntomas pueden aparecer horas o incluso días después e incluir visión borrosa, imágenes distorsionadas o un punto ciego en el centro del campo visual.

Qué gafas sirven para observar el eclipse

Las gafas adecuadas deben estar fabricadas específicamente para la observación directa del Sol y cumplir la norma EN ISO 12312-2:2015. No debe confundirse con la norma ISO 12312-1, correspondiente a gafas de sol de uso general y que no ofrece protección suficiente para mirar directamente al astro. Cuando las gafas se comercialicen en la Unión Europea, también deben incluir el marcado CE.

Además, hay que tener en cuenta que no se puede observar el fenómeno a través del móvil, cámaras fotográficas o telescopios sin el filtro especial para evitar efectos nocivos para la salud ocular.