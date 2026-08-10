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De la ‘tregua’ térmica a los 43 grados en Córdoba: Aemet anticipa un nuevo subidón de las temperaturas

La capital baja este lunes de los 40 grados antes del regreso del calor coincidiendo con el final de la canícula

El tiempo en Córdoba este lunes 10 de agosto

El tiempo en Córdoba este lunes 10 de agosto / CÓRDOBA

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Tomás Moreno

En Córdoba y provincia bajar de la marca de los 40 grados de temperatura máxima ya se considera un alivio, una especie de tregua térmica relativa en medio de la sucesión de termómetros con la cifra de 41, 42 y hasta 43 grados, unas cifras que se han convertido en la cotidianeidad de este verano.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una tregua térmica para este lunes 10 de agosto, tras varios días con marcas sofocantes, y como impasse antes de la vuelta de los 43 grados.

Para este lunes, se prevén cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde, con intervalos moderados. La Aemet ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas para esta jornada en la Campiña cordobesa, en el tramo comprendido entre las 13.00 y 20.59 horas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 39º, en Lucena entre 22º y 36º, en Pozoblanco entre 19º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 36º.

El martes se superarán los 40 grados (otra vez)

La situación, sin embargo, cambiará rápidamente a partir del martes 11 de agosto, cuando volverán a superarse los 40 grados en la capital, en una jornada en la que se mantiene el aviso amarillo por calor en la Campiña.

La previsión apunta a cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 18º y 41º, en Lucena entre 21º y 38º, en Pozoblanco entre 19º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 37º.

El tiempo en Córdoba

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

El miércoles, nuevo salto térmico

El miércoles 12, día del eclipse solar, marcará otro escalón en el ascenso. La previsión para Córdoba capital eleva la máxima hasta los 42 grados, con 21 de mínima. Durante la primera mitad de la jornada predominarán nuevamente los cielos despejados, aunque Aemet introduce algo más de nubosidad posteriormente.

También aumentará el nivel de riesgo por altas temperaturas y la Aemet sitúa para el miércoles a la Campiña cordobesa en nivel naranja por temperaturas máximas, mientras que Sierra y Pedroches y la Subbética cordobesa estarán en amarillo.

A.J.González Córdoba Ola de calor termómetro

Un termómetro marca 43 grados en Córdoba / A. J. GONZÁLEZ

A partir del jueves llegará previsiblemente el momento más cálido de la semana, con una máxima de 43 grados para el 13 y 14 de agosto, y mínimas de 21 y 23 grados, respectivamente.

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La segunda mitad de la semana traerá, además, algunos cambios en el cielo. Tras varios días prácticamente despejados, aparecerán intervalos nubosos desde el jueves. La probabilidad de precipitación seguirá siendo reducida, aunque pasa del 0% de lunes a miércoles al 15% el jueves, 25% el viernes y 10% el sábado.

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