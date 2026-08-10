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Obras en la ciudad

Comienza el asfaltado de la plataforma única del bulevar del Gran Capitán: así afecta al tráfico del centro de Córdoba

El acceso desde Ronda de los Tejares queda en sentido único de entrada durante las obras, aunque se mantendrá el paso a cocheras y aparcamientos

Trabajos de asfaltado en la plataforma única del bulevar del Gran Capitán.

Trabajos de asfaltado en la plataforma única del bulevar del Gran Capitán. / A.J. González

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Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado los trabajos de asfaltado en la plataforma única del bulevar del Gran Capitán, donde desde hace unos días se venía trabajando en la retirada del adoquinado, una labor previa.

La actuación sigue afectando al tráfico del Gran Capitán y su entorno. Mientras duren los trabajos, el acceso desde Ronda de los Tejares por el bulevar del Gran Capitán se mantiene abierto, pero únicamente en sentido de entrada.

Trabajos de asfaltado en el bulevar del Gran Capitán.

Trabajos de asfaltado en el bulevar del Gran Capitán. / A.J. González

El acceso a cocheras y aparcamientos se mantiene durante las distintas fases de la obra. Las salidas de vehículos se adaptarán a los trabajos y pueden realizarse por Cruz Conde, accediendo desde Góngora o Conde de Robledo, o por el recorrido de Concepción y José Zorrilla.

Calles con prioridad para peatones

La presencia de maquinaria y vehículos autorizados afecta además a calles habitualmente de prioridad peatonal, por lo que Movilidad ha pedido tanto a conductores como a peatones que extremen las precauciones y respeten la señalización provisional.

Noticias relacionadas y más

Los trabajos en Gran Capitán forman parte de una actuación más amplia del Plan de Asfalto 2026, que también alcanza las calles Eduardo Lucena, Conde de Robledo y Góngora.

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