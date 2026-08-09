Los Baños de Popea ya están secos. Los visitantes y cordobeses que han acudido esta mañana a intentar darse un chapuzón para refrescarse de las altas temperaturas se han llevado un chasco. A pesar de las intensas lluvias del invierno y la primavera, la especial situación del acuífero, que explica el catedrático de Ecología de la UCO, José Manuel Recio, impiden que haya aguantado mojado este verano. En otro orden de cosas, entrevistamos a Rafa del Calli, que acaba de ganar la Lámpara Minera en el Festival de la Unión: "Me hace ilusión, siempre se dice que en Córdoba no hay buen flamenco", ha indicado. Además, informamos de una investigación del Seprona a una persona por provocar un incendio forestal en Córdoba.

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