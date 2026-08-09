La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los Baños de Popea, secos pese a las lluvias del invierno; la Lámpara Minera ganada por Rafa del Calli y una investigación a una persona por provocar un incendio en Córdoba marcan la crónica vespertina
Los Baños de Popea ya están secos. Los visitantes y cordobeses que han acudido esta mañana a intentar darse un chapuzón para refrescarse de las altas temperaturas se han llevado un chasco. A pesar de las intensas lluvias del invierno y la primavera, la especial situación del acuífero, que explica el catedrático de Ecología de la UCO, José Manuel Recio, impiden que haya aguantado mojado este verano. En otro orden de cosas, entrevistamos a Rafa del Calli, que acaba de ganar la Lámpara Minera en el Festival de la Unión: "Me hace ilusión, siempre se dice que en Córdoba no hay buen flamenco", ha indicado. Además, informamos de una investigación del Seprona a una persona por provocar un incendio forestal en Córdoba.
- Los Baños de Popea, sin agua pese a las lluvias excepcionales del invierno
- Entrevista | Rafa del Calli: "Me hace ilusión ser el único cantaor con el Premio Nacional y la Lámpara Minera porque siempre se dice que en Córdoba no hay buen flamenco"
- Imprudencia grave: el Seprona investiga a una persona por provocar un incendio forestal en Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- José Manuel Recio, catedrático de Ecología de la UCO, explica por qué ya no hay agua en los Baños de Popea: "Cuando se acaba la escorrentía, el arroyo se seca"
- Córdoba, en el epicentro del calor: la Aemet prevé hasta 40 grados tras un sábado con cuatro puntos en el ‘top 10’
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- El obispo de Córdoba defiende el "diálogo" para regular las procesiones extraordinarias
- Córdoba suma y sigue: otra semanita de calor con noches tropicales y máximas por encima de los 40 grados
Provincia
- Montilla investiga su pasado ibérico y romano en el entorno del castillo
- Reivindican en Rute el papel del burro como «el mejor bombero forestal»
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Andalucía
- El incendio de Niebla alcanza las 8.000 hectáreas: el objetivo es impedir que llegue a poblaciones de Huelva y que se extienda a Sevilla
- Vox ejerce las competencias cedidas por Juanma Moreno y pide datos para “dimensionar las unidades de violencia de género” en Andalucía
España
- La Policía extiende los controles a todos los puertos y aeropuertos españoles a los que llegan viajeros de Italia
Internacional
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- El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas
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- «Esto es un calvario que no se lo deseo a nadie», la lucha de Carmen, cordobesa residente en Alcolea, por recuperar su casa «ocupada»
- Un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba) moviliza a medios aéreos y terrestres del Infoca: el fuego ya está estabilizado
- Trece detenidos en Córdoba y otras tres provincias por defraudar 11,9 millones de euros en IVA de bebidas
- El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles
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