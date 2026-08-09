Muchos cordobeses, especialmente los más jóvenes, afrontan con muchísimas dificultades la compra de una vivienda. Un total de 50.000 euros son necesarios para poder abonar la entrada de una vivienda tipo, valorada en 167.000 euros, mientras que para el pago de la cuota hipotecaria el sueldo familiar no puede bajar de los 1.766 euros al mes. Es la noticia que abre la crónica dominical. Sin salirnos de lo más local, entrevistamos al presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, quien afirma, sobre el incendio de la Mezquita, que “al ver las llamas pensamos en Notre Dame y en sus consecuencias”. En provincia, ponemos el foco en el turismo activo y de naturaleza, que crece a un ritmo del 14% anual en Córdoba.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Medio Ambiente

Noticias relacionadas

Cultura