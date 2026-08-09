La actualidad del domingo 9 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El dinero que necesitan los cordobeses para poder pagar la entrada y la cuota hipotecaria de una vivienda; nuestra entrevista al presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva y el auge del turismo de naturaleza marcan la crónica dominical
Muchos cordobeses, especialmente los más jóvenes, afrontan con muchísimas dificultades la compra de una vivienda. Un total de 50.000 euros son necesarios para poder abonar la entrada de una vivienda tipo, valorada en 167.000 euros, mientras que para el pago de la cuota hipotecaria el sueldo familiar no puede bajar de los 1.766 euros al mes. Es la noticia que abre la crónica dominical. Sin salirnos de lo más local, entrevistamos al presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, quien afirma, sobre el incendio de la Mezquita, que “al ver las llamas pensamos en Notre Dame y en sus consecuencias”. En provincia, ponemos el foco en el turismo activo y de naturaleza, que crece a un ritmo del 14% anual en Córdoba.
- Los cordobeses necesitan un mínimo de 50.000 euros para la entrada del piso y un sueldo de más de 1.700 euros para pagar la hipoteca
- Joaquín Alberto Nieva, presidente del Cabildo: "Al ver las llamas pensamos en Notre Dame y en sus consecuencias"
- El turismo activo y de naturaleza en Córdoba crece a un ritmo del 14% anual
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