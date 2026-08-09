Así pasan las vacaciones de verano los famosos cordobeses: de la playa al escenario

Agosto es sinónimo de descanso para muchos, pero no necesariamente de desconexión total. Entre playas, piscinas y viajes aparecen también escenarios, rodajes, entrenamientos y proyectos que no entienden de vacaciones. Las redes sociales están dejando estos días una ventana abierta al verano de algunos de los rostros cordobeses más conocidos, con planes que van desde una escapada al Mediterráneo hasta el Camino de Santiago, pasando por el Festival de Mérida o el inicio de una nueva aventura futbolística al otro lado del Atlántico.

El tenista paralímpico Cisco Garcíaha elegido el mar y la familia disfrutando de unos días en Cala de Sant Vicent, Ibiza, donde la playa se convierte en escenario de las vacaciones junto a sus hijos y su mujer. El deportista ha aprovechado además esos momentos para echar la vista atrás y recordar el accidente que sufrió hace diez años y la «segunda oportunidad» que, según explica, le permitió seguir viviendo intensamente.

Cisco García disfruta en Ibiza junto a su mujer, Raquel Rostro. / CÓRDOBA

También entre agua y descanso aparece Macarena Gómez, aunque con el trabajo siempre cerca. La actriz ha reconocido en sus redes que este verano ha estado especialmente ocupada entre rodajes y proyectos y que aprovecha sus momentos libres para regresar a casa, desconectar y disfrutar de la piscina. Las últimas semanas han dejado también imágenes junto a compañeros durante los últimos días de rodaje de una nueva temporada de La que se avecina.

Macarena Gómez disfruta de su piscina tras la grabación de ‘La que se avecina’. / CÓRDOBA

Muy distinto ha sido uno de los planes escogidos por Antonio José. El cantante ha recorrido el Camino de Santiago y ha compartido imágenes frente a la Catedral compostelana después de una experiencia que define como una de las mejores de su vida. «Una semana que me ha cambiado la vida», escribió en una publicación. Poco después, sus redes volvían a mostrarlo sobre un escenario.

Antonio José ha hecho el Camino de Santiago antes de regresar a los escenarios. / CÓRDOBA

Los escenarios son también protagonistas para Fernando Tejero. El actor ha pasado los primeros días de agosto trabajando en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con Cómicos de Roma. En los días previos al estreno compartió imágenes junto al reparto y habló de ensayos y del cansancio acumulado, pero también de la ilusión por debutar en uno de los grandes escenarios teatrales del verano.

Tampoco hay demasiado espacio para las vacaciones en el caso de Rocío Gálvez. La futbolista ha cambiado este verano de escenario y ha comenzado una nueva etapa profesional en México con el FC Juárez Femenil. Sus publicaciones muestran tanto su presentación como sus primeros entrenamientos con el conjunto mexicano. «Primera semana desde el otro lado del charco», resumía en una de ellas.

Rocío Gálvez llega a México para comenzar temporada con el FC Juárez. / CÓRDOBA

El chef Paco Morales ha resumido estos días como el momento de «desconectar» y disfrutar de la familia, los amigos y la ausencia de horarios. Sus publicaciones lo muestran en planes familiares y también junto al mar en la costa malagueña.

Los viajes fuera de España también tienen hueco. Águeda López ha mostrado imágenes de sus vacaciones junto al mar Egeo, con arena, aguas cristalinas y jornadas de playa como protagonistas.