Religión y tradiciones
El obispo de Córdoba defiende el "diálogo" para regular las procesiones extraordinarias
Jesús Fernández recuerda que el reglamento "está ya publicado" y reclama que esas salidas sean "realmente extraordinarias"
Europa Press
El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, quien ya defendió el pasado diciembre la necesidad de "modular" mediante un reglamento las procesiones extraordinarias, para "sean realmente salidas extraordinarias", ha destacado ahora que, tras un "proceso de reflexión" con las hermandades y cofradías de Córdoba, "el reglamento está ya publicado".
A este respecto y en una entrevista concedida a Europa Press, el obispo ha señalado que dicho reglamento "ofrece herramientas para el diálogo", porque "no hay una respuesta ya conclusiva, no hay una relación estable de casos, sino que ofrece la herramienta necesaria para que se dialogue sobre casos particulares, porque cada procesión afecta a muchos elementos".
Así, uno de esos elementos "es el devocional", pero también está presente "el artístico" e, igualmente hay que tener presente "la repercusión que puede tener en la movilidad de la ciudad" cada procesión extraordinaria, "es decir, hay muchos elementos" y, "en cada caso habrá que dialogar", aclarando Jesús Fernández que "todavía no está recorrido el camino del todo", pues "se sigue dialogando" y "a partir de ese reglamento se van dando pasos, particularmente respecto a otros campos de actividad, como puede ser la formación".
"No podemos convertir lo extraordinario en ordinario", reflexiona
Pero en el caso de las procesiones extraordinarias, según ha resaltado el obispo, "lo que sí tenemos claro y sigue en pie, como algo estable, es la afirmación de que no podemos convertir lo extraordinario en ordinario. Por lo tanto, tenemos que modular esa presencia" de proceciones extraordinarias, "porque si no estamos agotando un sistema" y "estamos creando a lo mejor incomodidades en la ciudadanía" al estar "ocupada la calle".
Ante ello y "de momento", según ha indicado Jesús Fernández, "lo que tenemos es un reglamento que nos permite afrontar desde distintos puntos de vista cada situación y, por lo tanto, desde ese planteamiento y desde distintos puntos de vista, llegar a acuerdos que espero que después sean respetados".
Encuentro con las hermandades y cofradías
En cuanto los encuentros que ha mantenido con las hermandades y cofradías de Córdoba desde su llegada a la Diócesis hace poco más de un año, Jesús Fernández ha destacado que ha podido "recorrer cada una de las hermandades de la ciudad de Córdoba, y en los próximos años iré recorriendo también las de otras ciudades o pueblos" de la provincia, "mostrando mi cercanía, mi apoyo a las juntas de gobierno, a los hermanos y cofrades de toda la Diócesis".
En ese contacto con las hermandades en la capital, el obispo ha podido comprobar "la inmensa labor que desarrollan, el esmero con el que cuidan el patrimonio y también la labor social y evangelizadora que realizan", y se nota "la devoción con la que viven" y, de hecho, en estas visitas a las cofradías cordobesas, el obispo "siempre incluía una oración", y también ha podido advertir "esa piedad con la que veneran a los santos y, por lo tanto, como la piedad popular está viva" en Córdoba, "gracias en gran parte a su labor".
Plan de formación
En este contexto, Jesús Fernández ha subrayado la "acogida espléndida" que está teniendo el Plan de Formación para miembros de hermandades y cofradías, que ha previsto desarrollar a partir del próximo octubre en tres municipios de la provincia, en Córdoba, Lucena y Pozoblanco, la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, a través de su Sección de Formación y con el respaldo académico del Instituto Superior de Ciencias Religiosas 'Beata Victoria Díez', y para el que ya "hay varios cientos de personas que están inscritas".
El obispo ha precisado que dicho plan de formación se desarrollará "durante dos años", pues comenzará el próximo 10 de octubre y habrá sesiones formativas también el 7 de noviembre y el 12 de diciembre de este año, y el 9 de enero, el 13 de febrero, el 13 de marzo, el 10 de abril y el 8 de mayo del próximo año 2027.
La formación la impartirá un claustro multidisciplinar formado por 22 personas, entre sacerdotes, profesores, juristas, economistas, expertos en comunicación, técnicos de Hacienda, especialistas en patrimonio y miembros con experiencia en juntas de gobierno, con lo que "se garantiza esa enseñanza, que, por otra parte, no solo va a ser de doctrina católica, sino que va a contemplar también otros ámbitos que interesan a las cofradías, como el arte, la economía o el Derecho".
Recuerda que las juntas de gobierno "tienen responsabilidades"
La idea es que los cofrades y, especialmente quienes "tienen responsabilidades" en las juntas de gobierno, "no solo conozcan digamos lo que significa" la que es "su primera misión" y la más importante como "asociación de fieles", que es "evangelizar", sino que, "junto a eso", tendrán formación en "estos otros elementos prácticos que necesitan".
De este modo, esta formación se presenta como una respuesta pastoral a los desafíos que afronta hoy el mundo cofrade, tales como la secularización, los nuevos lenguajes para transmitir la fe, la presencia en los entornos digitales, las exigencias de transparencia y buen gobierno o la transmisión de la fe a las nuevas generaciones.
Teología, sacramentos, vida cristian y espiritualidad
Se abordarán materias como Sagradas Escrituras, teología, sacramentos, vida cristiana y espiritualidad, Iglesia y evangelización o liturgia y, junto a ello, formación jurídica y económica, historia e identidad cofrade, comunicación, gestión y liderazgo, con el objetivo final de que los conocimientos adquiridos se traduzcan en proyectos concretos aplicados a la realidad de cada hermandad y cofradía.
Esta oferta formativa, según ha recordado el obispo, responde a una encuesta previa entre los cofrades cordobeses, y la consecuencia es la referida "gran acogida" que ha tenido, pues ya "hay varios cientos de personas que están inscritas", algo que alegra "mucho" al obispo y que, "además, ratifica" lo que se había "percibido en la encuesta" como "un tema fundamental", el de que "había que abordar la formación", y "ahora los datos están demostrando que la delegación acertó con el plan que ha diseñado", y que "está respondiendo de verdad a una necesidad de las hermandades y cofradías".
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