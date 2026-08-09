Mercado inmobiliario y poder adquisitivo
Manuel García, informático en Córdoba: «La vivienda ha condicionado mi carrera»
Inmaculada Ariza y Manuel García barajan la posibilidad de comprar una vivienda desde hace tres años: él acaba de lograr una plaza de profesor y ahora esperan tener más facilidades
Inmaculada Ariza, administrativa e informática, y Manuel García, que acaba de lograr una plaza de profesor de Sistemas y aplicaciones informáticas en la Formación Profesional, barajan desde hace tres años la compra de una vivienda, pero no han encontrado las condiciones necesarias para dar el salto por las dificultades para obtener financiación. Con el cambio laboral reciente de Manuel, confían en tener más facilidades.
Este joven admite que «la búsqueda de estabilidad económica ha condicionado mi carrera profesional. Si el acceso a una vivienda hubiera sido más fácil, a lo mejor no me hubiera planteado conseguir un empleo público y hubiera continuado en el sector privado. Estaba muy contento como ingeniero en inteligencia artificial».
«Lo hemos tenido muy mal, ahora los bancos nos lo pondrán más fácil»
La vivienda es un tema sensible para este matrimonio joven y Manuel afirma que «lo hemos tenido realmente muy mal. Ahora los bancos nos lo pondrán más fácil, pero esa no es la realidad de cualquiera».
Inmaculada recuerda que hace un par de años accedieron a una ayuda para el alquiler, que cubrió 250 euros mensuales durante dos ejercicios, pero este apoyo público llegó después de asumir los gastos. «Si no hubiéramos estado trabajando, no habríamos podido mantenernos. Hubo gente que tuvo que abandonar el alquiler porque no pudo asumir el pago», señala.
«Los precios no dejan de subir»
Desde que se plantean comprar un inmueble «los precios no dejan de subir», lamenta ella. A esta situación se añade la inestabilidad laboral provocada por los contratos temporales o por el desempleo de algún miembro de la pareja, lo que ha motivado que «cuando hemos ido a pedir una hipoteca, las condiciones eran muy desfavorables», explica Manuel. Además, abonando un alquiler su capacidad de ahorro es menor.
En la actualidad, ya disponen de un 20% para afrontar la entrada. Esta pareja busca una vivienda de entre 70 y 90 metros cuadrados, con tres habitaciones y un baño. «Lo básico», asegura Inmaculada, ni trastero, ni piscina, ni plaza de aparcamiento.
Por el momento, disponen de otro año de alquiler en su piso actual. Esperan analizar con su casero la posibilidad de comprar este inmueble y, si no alcanzan un acuerdo, buscarán otra vivienda para ser propietarios.
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