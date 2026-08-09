José Manuel Vaquero, presidente de Asaicor: «El acceso total dispararía el precio de la vivienda»

El presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), José Manuel Vaquero, confirma que, en líneas generales, la compra de vivienda solo puede ser materializada en la actualidad por aquellas personas que, como mínimo, perciben sueldos de en torno a 1.700 euros y que disponen de recursos para afrontar un 30% de la inversión, alrededor de 45.000 euros ahorrados en números absolutos. «Hay que tener recursos, propios o mediante la ayuda de la familia, para poder comprar una vivienda», señala.

Habitualmente, los bancos conceden un 80% de financiación a los compradores y a este porcentaje hay que sumarle un 10% por los gastos de la operación, lo que sitúa la aportación de recursos propios en el 30% como se indica. Si se trata de una vivienda de 150.000 euros, el adquiriente deberá disponer de alrededor de 45.000 euros.

El perfil de comprador habitual de vivienda en Córdoba

José Manuel Vaquero afirma que «este es el perfil del comprador habitual. Son personas que vienen de vender otro inmueble y que quieren mejorar o, en caso de ser más jóvenes, tienen donaciones por parte de los padres o de otros familiares». Sin embargo, también apunta que, en función del cliente, las entidades financieras varían sus condiciones y, por ejemplo, en el caso de los funcionarios llegan a conceder el 100%.

Una mujer observa anuncios de una inmobiliaria. / Manuel Murillo

«Hace un par de décadas, había una política más liberal en la financiación, los bancos no eran tan exigentes, pero ahora se busca controlar y evitar el exceso de riesgo que llevó al colapso del sector inmobiliario a través de la crisis financiera. Hoy las entidades financieras están más fuertes, la mora no es la misma que en aquella época, hay menos problemas de insolvencia», destaca.

Escasez de oferta

Por tanto, en opinión del presidente de Asaicor, las aportaciones requeridas en la actualidad son necesarias «para que no exista esa política neoliberal de 2007 o 2008, cuando todo valía. En aquella época había viviendas, pero ahora, con la escasez y la gran demanda que existe, si todas las personas que lo quisieran pudieran comprar, el precio subiría de forma considerable. Esto es una forma de contener las compras. El acceso total dispararía los precios. Personas sin recursos comprarían de manera compulsiva, lo que llevaría a una sobredemanda y un incremento del precio de la vivienda», afirma.