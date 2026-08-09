Imprudencia grave: el Seprona investiga a una persona por provocar un incendio forestal en Córdoba

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, tras esclarecer el origen del incendio declarado el pasado mes de junio en un paraje de la finca Villalobillos que se inició en el término de Almodóvar del Río y alcanzó el de Córdoba capital. El incendio afectó a una superficie aproximada de 160 hectáreas, de las que 70 correspondían a masa forestal, principalmente de encinar, siendo necesaria la intervención coordinada de numerosos medios terrestres y aéreos para su extinción.

Una vez controlado el fuego, especialistas del Seprona iniciaron la investigación realizando la inspección técnico-ocular del punto de inicio del incendio, localizando diversos indicios compatibles con la realización de trabajos mediante herramienta mecánica sobre una estructura metálica existente en la zona.

Área investigada por la Guardia Civil de Córdoba. / CÓRDOBA

Origen del incendio

Durante las pesquisas, los agentes practicaron numerosas actuaciones encaminadas a determinar el origen del incendio y descartar otras posibles causas, contando para ello con la colaboración de personal técnico especializado de la compañía distribuidora de energía eléctrica.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil obtuvo indicios suficientes para atribuir el origen del incendio a una actuación imprudente durante la ejecución de dichos trabajos, procediendo a la investigación de una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba. La Guardia Civil insiste en la necesidad de extremar las medidas de prevención durante la realización de trabajos que puedan generar chispas o proyecciones incandescentes, especialmente durante la época de mayor riesgo de incendios forestales. Respetar las limitaciones establecidas y adoptar las medidas de seguridad adecuadas resulta fundamental para evitar daños personales, medioambientales y materiales.