Qué hacer hoy en Córdoba, domingo, 9 de agosto de 2026

XXXVII Verbena

Federación de Peñas Cordobesas

Las actuaciones de María José Romero y Clemente Mata en copla y el musical flamenco ‘Duros a Peseta’ Los caramelos que comimos, con Ángel Reyes y Alberto Parraguilla para el segundo día de la XXXVII Verbena 2026. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Exposición

‘Lo que queda entremedias’

Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Alma de Córdoba’

Continúa ‘Alma de Córdoba’, la nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo. Se trata de una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional, una muestra que está respaldada por la Fundación Kutxabank dentro de su compromiso con la promoción de la cultura y la creación artística.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Palacio de Viana Plaza de Don Gome, 2. 09.00 a 15.00 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra ‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’, quien fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.