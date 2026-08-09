Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 9 de agosto
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 10 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
María Calero García
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Antonio Salamanca Rodríguez
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Rafael Tobajas Romero
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Inés Muñoz Castaño
La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de la Fuensanta
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