Los cordobeses necesitan un sueldo de más de 1.700 euros para poder comprar un piso

Los cordobeses necesitan un salario neto mensual de más de 1.766 euros para comprar una casa si no quiere destinar más del 35 % de su renta al pago de una hipoteca tipo para comprar una vivienda habitual de 100 metros construidos según los precios de mercado actuales (unos 167.000 euros). La escasa oferta de vivienda protegida hace que el mercado inmobiliario se concentre básicamente en la vivienda libre nueva y de segunda mano, donde no hay topes de precios establecidos por ley como ocurre con la VPO.

El estudio parte de la base de que la hipoteca cubre el 80% del valor del inmueble y que el comprador se endeudaría aportando algo más del tercio de sus ingresos, la proporción que se estima razonable para el pago de la vivienda. Un 35% sería el límite máximo de endeudamiento recomendado por los expertos.

La hipoteca del banco no incluye la aportación para la entrada, impuestos y gastos

La hipoteca que concede el banco no incluye, por tanto, la aportación necesaria para la entrada, impuestos y otros gastos, que a menudo son un impedimento incluso para las familias que pueden afrontar un pago mensual. Según los últimos informes, ese ahorro previo que se requiere actualmente ronda los 50.000 euros.

Este es el sueldo necesario para comprar un piso en las ocho capitales de provincia andaluzas. / CÓRDOBA

La sociedad de tasadores de inmuebles Tinsa ha elaborado un mapa, a partir de la estadística IMIE Mercados Locales, con las principales capitales de España para conocer cuál es el sueldo neto que deben cobrar los habitantes de una ciudad para comprar en condiciones sostenibles una vivienda. Córdoba no está entre las que salen peor paradas si se tiene en cuenta que el salario medio necesario en España para esta operación es de 1.999 euros netos al mes por unidad familiar, o 35.000 euros brutos anuales.

En Andalucía, Córdoba está entre la que necesita menos ingresos, detrás de Almería (1.727 euros), Huelva (1.481) y Jaén (1.407). Las ciudades más caras son Marbella, donde se necesita un salario de 3.532 euros al mes para comprar una casa, Cádiz (2.938), Málaga (2.832), Sevilla (2.566) y Granada (2.314).

Ciudades más caras y más baratas de España

En España, el abanico es muy amplio. Comprar una vivienda en San Sebastián requiere ingresar un salario de 5.074 euros netos mensuales mientras que, en el extremo contrario, Zamora puede hacer la ecuación con 1.279 euros al mes.

Una mujer observa los carteles de una inmobiliaria cordobesa. / Pablo Cabrera

Las tres ciudades más caras son San Sebastián, Madrid y Barcelona. En todas ellas, sus habitantes necesitan más de 4.000 euros mensuales netos si quieren comprar una vivienda, un reto al alcance de muy pocos.

En estas ciudades, la cuestión no es solo que las viviendas sean más caras sino la concentración de la demanda porque son capitales con áreas metropolitanas que concentran negocios y hubs económicos y que soportan una gran presión demográfica.

Solo hay dos ciudades donde un ciudadano que ingrese el salario mínimo interprofesional tendría al alcance la adquisición de una vivienda, Zamora (1.279 euros) y Lugo (1.322 euros). Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia, los enclaves de la España vaciada, son las ciudades donde una familia puede adquirir una vivienda con salario más bajo.