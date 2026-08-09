Córdoba suma y sigue: otra semanita de calor con noches tropicales y máximas por encima de los 40 grados

La previsión meteorológica sigue sin anunciar aire fresco en Córdoba. Tras un mes de julio surfeando sucesivas olas de calor, la ciudad ha iniciado agosto, a excepción de algún día suelto, con máximas por encima de los 40 grados y noches tropicales. Si la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no se equivoca, no hay cambios a la vista más allá de los 39 grados de máxima de este lunes (habrá quien note la diferencia) como previa a una nueva subida de temperaturas en los días siguientes, en los que los termómetros permanecerán entre los 41 y los 43 grados a partir del jueves.

No es que alcanzar los 40 grados de máxima sea una novedad a este lado de la península, la diferencia principal radica en la concatenación de cada vez más jornadas sucesivas sin respiro, algo que ha acabado por sumir a los cordobeses en un estado de confinamiento climático y a vivir bajo el aire acondicionado o el ventilador en el peor de los casos, ya que cada vez cuesta más salir a la calle sea de día o de noche.

Dos personas pasean por Córdoba al sol, en una jornada de calor. / Manuel Murillo

Cabe recordar que la previsión de temperaturas apunta a las que se alcanzarán en el Observatorio del Aeropuerto, a las que siempre hay que añadir varios grados en la ciudad. De momento, Córdoba pasa del aviso naranja del fin de semana al amarillo para lunes y martes. Las noches seguirán siendo tórridas. Las temperaturas mínimas se situarán entre los 18 y los 23 grados, si bien estos registros no se alcanzarán hasta las cinco o las seis de la mañana.

El día del eclipse, la misma dinámica

El 12 de agosto, día en el que tendrá lugar el eclipse solar, el tiempo seguirá en la misma tónica, mucho calor, temperaturas de entre 20 y 42 grados y cielos completamente despejados, acompañados de un índice de radiación ultravioleta muy alto (nivel 9).