Córdoba sigue en el epicentro del calor: la Aemet prevé hasta 40 grados tras un sábado con cuatro puntos de la provincia en el ‘top 10’

El calor vuelve a apretar en Córdoba y, lejos de remitir, amenaza con intensificarse durante los próximos días. La provincia continúa siendo noticia por las altas temperaturas después de que este sábado varios puntos cordobeses se situaran entre las diez máximas más altas registradas en España.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Montoro volvió a destacar como uno de los lugares más calurosos del país. La localidad alcanzó este sábado una máxima de 42,5 grados, la más elevada de la provincia, y a primera hora de este domingo ya encabezaba el ranking nacional del día con 32 grados.

Máximas de ayer sábado en España. / Aemet

La situación se produce después de varios días en los que diferentes municipios de Córdoba han superado los 40 grados, especialmente en la Campiña cordobesa así como la Sierra y Pedroches donde, un día más permanecen activos los avisos por calor. Eso sí, con una leve aunque casi apreciable bajada de un grado en los termómetros: la Campiña se mantiene en nivel naranja, el norte de la provincia en amarillo y el sur sale de la alerta.

Córdoba, abonada a los 40º

Para este domingo 9 de agosto, la previsión de la Aemet contempla cielos prácticamente despejados, sin probabilidad de lluvia, y temperaturas en Córdoba que oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 40 de máxima. El índice ultravioleta alcanzará un nivel muy alto, con un valor de 8. Si bien, lo peor llegará en los próximos días, ya que la Aemet prevé una nueva subida de los termómetros y Córdoba podría llegar hasta los 43 grados el próximo jueves.

De momento, el pronóstico de hoy para la provincia, según la Aemet, es cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Vientos flojos variables tendiendo a componente oeste, con intervalos moderados por la tarde.

La previsión del tiempo este domingo en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas, por su parte, se situarán en Córdoba entre 21º y 40º, en Lucena entre 23º y 37º, en Pozoblanco entre 20º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 37º.

Hasta 43 grados en los próximos días

El calor dará una ligera tregua el lunes, con una máxima prevista de 39 grados, pero será pasajera, ya que esta es solo la antesala de una nueva subida térmica.

La previsión de la Aemet para mañana, lunes 10 de agosto, es de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde, con intervalos moderados.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 20º y 39º, en Lucena entre 22º y 37º, en Pozoblanco entre 19º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 36º.