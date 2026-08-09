Las mejores hamburguesas de Andalucía llevan el sello ‘made in’ Córdoba: descubre las recetas y dónde puedes comerlas

La hamburguesa, plato fast food por excelencia, trascendió hace tiempo la receta clásica para convertirse en bocado gourmet, que hace las delicias de los fans y mueve a legiones de foddies, capaces de recorrer kilómetros y viajar hasta el local que ofrece la versión más innovadora de un plato que superó hace años el clásico combo de bollo, carne picada, lechuga, tomate y (quizás) queso, para trascender a propuestas más propias de la cocina de autor.

El boom de las hamburguesas, en versión smash, con salsas secretas y combinaciones a priori imposibles, ha llegado hasta tal punto que los establecimientos especializados en su elaboración se multiplican a la par que innovan para ofrecer la receta más rompedora.

Paralelamente, y a la par de los establecimientos, proliferan los encuentros, festivales y certámenes que buscan la mejor hamburguesa a bordo de foodtrucks, con votación popular o a través de los jurados profesionales más exigentes.

Una de las hamburguesas cordobesas premiadas / GODEO

Este último caso es el del Campeonato de España de Hamburguesas, que este 2025 ha celebrado su sexta edición, y que ha señalado a un punto de la provincia de Córdoba como destino imprescindible para los amantes de las hamburguesas, con dos de las mejores recetas de Andalucía.

Concretamente, el certamen ha escogido las tres mejores hamburguesas de la comunidad autónoma. En el primer lugar, la propuesta de Hotel Sierra de Huesa (Jaén), seguida en el segundo puesto la receta de Godeo 2, en Córdoba capital, y el bronce es para la creación de Ficus Palma del Río.

‘La sinfonía perfecta’ del burger está en Córdoba

Situado en el número 35 de la avenida Gran Capitán, en Córdoba capital, el restaurante Godeo 2, fundado por dos hermanos, es un restaurante especializado en hamburguesas gourmet, comprometido con la excelencia y la calidad en cada detalle.

Se distinguen en trabajar exclusivamente con productos de primera categoría, priorizando proveedores y productores locales de la zona, lo que les permite garantizar frescura, sabor y apoyo a la economía local.

Local de Godeo 2 / CÓRDOBA

En la actualidad contamos con tres restaurantes en activo y con proyectos de expansión.

Su receta ‘La sinfonía perfecta’ ha sido escogida como la segunda mejor hamburguesa de Andalucía. Sus ingredientes incluyen brioche artesano de patata, carne madurada de chuleta 100 días, mermelada de cecina ahumada, crema de queso payoyo, mousse trufado de foie de pato y queso parmesano en doble textura.

“Una combinación que habla por sí sola: el toque dulce y ahumado de la mermelada de cecina, la cremosidad y el carácter del queso payoyo, nuestra mousse casera de foie y trufa que envuelve cada bocado, la doble textura del parmesano, crujiente y melosa, con ese punto salino que lo equilibra todo. Una propuesta única y diferente, donde la combinación de lo gourmet es el verdadero protagonista”, señalan sus creadores.

‘La Reina’ de Palma del Río

Con su propuesta denominada La Reina, el establecimiento Ficus Burger&Food de Palma del Río se ha clasificado en tercera posición en el podio de las mejores hamburguesas de Andalucía, y lo hace por segundo año consecutivo.

La Reina, de Ficus / FICUS PALMA DEL RÍO

La receta de este local, ubicado en el Paseo Alfonso XIII, 64 de la localidad cordobesa, combina pan brioche, queso tierno cabra, taco de cebolla marinado, bacon bits y salsa de crema de foie. “La Reina, nace coronada y está dispuesta a conquistar todos los paladares, con productos frescos, terminada sobre una crema de foie para explotar de placer”, describen desde el establecimiento.