La antigua cárcel para mujeres de Córdoba que hoy es un museo muy peculiar: «Es una lección magistral de historia»

Córdoba tiene la habilidad de esconder algunos de sus mejores secretos en rincones poco conocidos. La Casa del Agua es uno de ellos. Un edificio que alberga restos de la antigua muralla romana, que fue cárcel de mujeres durante la Inquisición y que hoy en día es depósito de la memoria cotidiana de una ciudad construida alrededor del agua.

La Casa del Agua, en la actualidad, es un centro de interpretación que muchos visitantes descubren por casualidad y del que salen satisfechos. "Es una lección magistral de historia", comentan. Lo es, en parte, porque se especializa en una materia muy concreta de la historia, y que su propio nombre revela: el agua.

El edificio que guarda la historia del agua en Córdoba

Antes de hablar del agua hay que hablar del edificio. Porque la Casa del Agua no es un lugar neutro, es parte del relato. En su interior se conserva un tramo de muralla y alcantarilla romanas, que recuerdan que Córdoba fue primero Colonia Patricia, capital de la Bética romana. Un pasado imperial que el Guadalquivir conectaba con Roma, transportando aceite y bienes por sus aguas.

Pero el capítulo más oscuro llegó siglos después. Este edificio de patio de corrala, pozo y aljibe funcionó durante la Inquisición como cárcel perpetua de mujeres. Hoy, ese patio que fue prisión recibe la luz del sol y a los visitantes que llegan con curiosidad.

Sala 1 de la Casa del Agua de Córdoba. / La Casa del Agua

¿Por qué el agua como hilo conductor?

Córdoba fue capital del Califato Andalusí y de la Bética romana. En ambos casos, gestionar el agua no era solo una cuestión de supervivencia, era una demostración de poder. Sin entender el agua, no se entiende la ciudad.

El Guadalquivir, a su paso por el Puente Romano de Córdoba. / CÓRDOBA

El recorrido por la Casa del Agua no sigue un orden cronológico estricto. Sigue el agua. Y en ese trayecto, aparece todo lo demás: el ingenio, la cerámica, las infraestructuras y los oficios. La primera sala sumerge al visitante en los sistemas de abastecimientos, antes de darle paso, en una segunda sala, a los recipientes históricos que cuidaron este bien tan preciado. La sala tercera aborda las fuentes públicas y la cuarta permite conocer los oficios del agua, de las lavanderas a los aguadores. La sala 5 es un homenaje a la Córdoba que es Patrimonio de la Humanidad.

Cómo llegar a la Casa del Agua y por qué merece la visita

La Casa del Agua se encuentra en la calle Portillo, en pleno corazón del casco histórico de Córdoba. No es el museo más conocido ni importante de la ciudad, pero sí uno de los más curiosos: restos arqueológicos romanos, colecciones etnográficas, piezas cerámicas y la historia moderna de Córdoba conviven en un mismo espacio.

Sala dedicada a los oficios del agua en La Casa del Agua. / La Casa del Agua

Si ya conoces los monumentos y museos más importantes de la ciudad, la Casa del Agua puede ser una opción para conocer una parte muy concreta de la historia de Córdoba.