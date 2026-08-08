La Verbena de las Peñas espera a unos 7.000 cordobeses y turistas hasta el 15 de agosto

La plaza del Triunfo, con la Mezquita Catedral y el río Guadalquivir como telones de fondo a ambos lados, ha vuelto a convertirse este sábado en escenario de la música y el baile de la Verbena de la Federación de Peñas Cordobesas, que extenderá su programación hasta el próximo 15 de agosto. El presidente de la entidad, Juan Serrano, afirma que el evento recibe cada edición a unos 7.000 asistentes y es lugar de encuentro de cordobeses y turistas, que comparten una fiesta local con acceso libre y gratuito.

El coro La Jarana, el grupo Oro y Plata y el estudio de baile Antonio y Mariví reciben esta noche a los primeros visitantes, sorprendidos en algunos casos por el vallado y el andamiaje instalados en torno al Triunfo de San Rafael. El monumento, de 27 metros de altura, será restaurado por el Cabildo de la Catedral y en estos días luce rodeado de acero, preparado ya para la obra.

La verbena de la Federación de Peñas Cordobesas llena de música y baile la plaza del Triunfo / Víctor Castro

Juan Serrano explica que esta circunstancia ha generado dudas sobre la celebración de la 37ª edición de la verbena, pero la federación informa y promociona el evento para fomentar la asistencia. «La visión al entrar (a la plaza) no es la idónea, pero una vez dentro, el Triunfo queda a la espalda. Es una pena, aunque también hace falta arreglarlo», reconoce.

Un éxito de público diario

El presidente de las peñas augura que, pese a tener una menor visibilidad desde la vía pública, «la afluencia será como todos los años, que se llena la plaza. Aquí caben 400 o 500 personas y está lleno todos los días, y las mesas rotan. La gente viene con tiempo. Ver un espectáculo de calidad, gratuito, en una zona como esta siempre es muy interesante», explica.

Acerca de los turistas, procedentes tanto de otros lugares de España como del extranjero, confirma que «aunque parezca que no, en Córdoba hay turismo en agosto». Cada noche, distribuyen en las mesas folletos informativos sobre los espectáculos, en diferentes idiomas, y colocan un cartel en la puerta del recinto. Como es habitual en estas fiestas, la verbena dispone de servicio de restauración y los asistentes pueden disfrutar de una cena a precios populares.

Tres mujeres en la verbena. / Víctor Castro

La Virgen de los Faroles

La Junta de Andalucía y el blog Artencordoba.com explican que la antigua verbena de la Virgen de los Faroles comenzó en 1850, en torno al retablo de esta virgen localizado en la calle Cardenal Herrero. En 2023, las peñas, que son los organizadores del evento, cambiaron su nombre a Verbena de la Federación de Peñas Cordobesas.

Así, la celebración se remonta a mediados del siglo XIX y fue impulsada por un vecino del barrio para homenajear a su patrona, la Virgen de la Asunción, como se hacía en otros lugares de la ciudad. Inicialmente, se ubicaba en las inmediaciones de ese retablo, pero con el paso de los años se extendió hasta la Puerta del Puente. Artencordoba.com recuerda que en las primeras décadas del siglo XX las actividades eran muy diversas e incluían, además de la música, teatro, poesía, fotografía, propuestas para escolares y atracciones infantiles.

En los años 20, la fiesta se llamó verbena del Caño Gordo o verbena de la Catedral. Pese a su popularidad, la fiesta decayó y dejó de celebrarse en la década de 1960. Sin embargo, en 1988 la Federación de Peñas Cordobesas recuperó la celebración en la Puerta del Puente, con el nombre de verbena de la Virgen de los Faroles.

Juan Serrano detalla que en aquellos años la fiesta incluía una misa junto al retablo de Cardenal Herrero, pero esa eucaristía se eliminó "por problemas operativos", ya que implicaba, entre otras medidas, el corte de la vía pública. En 2023, cuando la celebración religiosa ya había desaparecido desde hacía algunos años, cambiaron el nombre a Verbena de la Federación de Peñas Cordobesas.