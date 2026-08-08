La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La preparación en Córdoba de un eclipse para el que habrá que estar bien atentos a la hora clave; el dilema del Córdoba CF sobre Víctor Sánchez y una posible cesión; así como la recuperación en marcha de un símbolo de Montilla marcan el tono informativo
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Córdoba se prepara para vivir un eclipse histórico el próximo miércoles, 12 de agosto. El eclipse llegará a su máximo, del 96% en el caso de nuestra provincia, a las 20.36 horas. Desde cualquier punto de cualquier localidad cordobesa habrá que mirar al oeste para observar un fenómeno que durará casi dos horas. Es la noticia que abre informativamente un boletín vespertino con otros dos temas clave. El primero, el dilema que se le presenta al Córdoba CF con Víctor Sánchez, entre darle una oportunidad en Segunda o cederle a un club puntero. El segundo, la recuperación en marcha de un símbolo de Montilla, los arcos de la Puerta de Aguilar, para lo que se invertirán 24.000 euros.
- Córdoba se prepara para vivir un eclipse histórico: a esta hora llegará a su máximo del 96%
- El Córdoba CF y su dilema con Víctor Sánchez: oportunidad en Segunda o cesión puntera
- Reportaje | La recuperación de un símbolo de Montilla
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