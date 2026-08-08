Córdoba se prepara para vivir un eclipse histórico el próximo miércoles, 12 de agosto. El eclipse llegará a su máximo, del 96% en el caso de nuestra provincia, a las 20.36 horas. Desde cualquier punto de cualquier localidad cordobesa habrá que mirar al oeste para observar un fenómeno que durará casi dos horas. Es la noticia que abre informativamente un boletín vespertino con otros dos temas clave. El primero, el dilema que se le presenta al Córdoba CF con Víctor Sánchez, entre darle una oportunidad en Segunda o cederle a un club puntero. El segundo, la recuperación en marcha de un símbolo de Montilla, los arcos de la Puerta de Aguilar, para lo que se invertirán 24.000 euros.

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