La actualidad del sábado 8 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El récord de recaudación fiscal de Hacienda en Córdoba; el gran auge de los casos de violencia de género con menores en riesgo y un repaso en fotografías del incendio de la Mezquita-Catedral hace un año marcan el inicio del fin de semana
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La recaudación fiscal sigue batiendo récords en Córdoba. Ni siquiera las rebajas impositivas a la luz y los carburantes han conseguido frenar la tendencia: los cordobeses han pagado 652 millones de euros en impuestos hasta junio, con el IVA y el IRPF como principales sustentos impositivos de la Agencia Tributaria. Es la noticia que abre un fin de semana cargado de novedades. En lo social, analizamos el importante auge de los casos de violencia de género con menores en riesgo: son un 61% más en la provincia. Además, repasamos el incendio ocurrido hace un año en la Mezquita-Catedral de Córdoba en un reportaje con una interesante galería de fotos y un vídeo.
- Los cordobeses pagan 652 millones de euros en impuestos hasta junio, otro récord pese a las rebajas fiscales de la luz y los carburantes
- Aumentan los casos de violencia de género con menores en riesgo en Córdoba, un 61% más en un año hasta los 66
- La huella fotográfica de un incendio histórico: el día en el que a Córdoba se le encogió el corazón al ver arder la Mezquita-Catedral
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Provincia
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Deportes
España
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Sociedad
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