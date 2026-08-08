La recaudación fiscal sigue batiendo récords en Córdoba. Ni siquiera las rebajas impositivas a la luz y los carburantes han conseguido frenar la tendencia: los cordobeses han pagado 652 millones de euros en impuestos hasta junio, con el IVA y el IRPF como principales sustentos impositivos de la Agencia Tributaria. Es la noticia que abre un fin de semana cargado de novedades. En lo social, analizamos el importante auge de los casos de violencia de género con menores en riesgo: son un 61% más en la provincia. Además, repasamos el incendio ocurrido hace un año en la Mezquita-Catedral de Córdoba en un reportaje con una interesante galería de fotos y un vídeo.

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