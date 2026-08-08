La huella fotográfica de un incendio histórico: el día en el que a Córdoba se le encogió el corazón al ver arder la Mezquita-Catedral

Comenzaba a anochecer el 8 de agosto de 2025. Era una jornada más de un verano muy cálido en Córdoba, al igual que está siendo el de 2026, con una temperatura máxima que había superado los 40 grados. Y, de repente, saltaban todas las alarmas, al conocerse que un incendio se había desencadenado en la Mezquita-Catedral.

Las fotos y vídeos con imágenes de una Mezquita-Catedral, envuelta en una especie de niebla londinense, como consecuencia de las llamas e intenso humo, se volvió viral en apenas minutos. La noticia de este suceso llegaba a todos los confines no solo de Córdoba, sino también de ciudades y provincias vecinos como Málaga, destino por excelencia de los cordobeses en vacaciones, así como al resto de Andalucía, España y el mundo. No en vano, la Mezquita-Catedral es un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y es una de las cuatro declaraciones Patrimonio de la Humanidad que posee Córdoba capital.

Rápida intervención de los bomberos

Mientras los cordobeses vivían con el corazón encogido, al lugar de los hechos se desplazaron rápidamente los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Córdoba (Speis) y efectivos de la Policía Local, entre otros profesionales y fuerzas de seguridad, que junto a los propios trabajadores de mantenimiento y seguridad de la Mezquita-Catedral se pusieron manos a la obra para que el fuego no fuera a mayores.

Una multitud de personas se agolpaba en el corazón de la Judería, preocupada por lo que estaba ocurriendo y se situaba detrás del perímetro que la Policía Local estableció en varias calles cercanas a la Mezquita-Catedral para dejar actuar sin intromisiones a bomberos y demás profesionales.

Diario CÓRDOBA

Numerosos avisos al 112

Al mismo tiempo se anunciaba la suspensión de la visita nocturna a este monumento que debería haber empezado a las 22.00 horas de esa jornada. A las 21.15 horas de ese 8 de agosto del año pasado el servicio de emergencias 112 recibió las primeras de un elevado número de llamadas avisando de la existencia de humo en el entorno del monumento y a las 23.00 horas el obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández, informaba de que el incendio estaba «controlado y sectorizado».

El origen del fuego había estado en una barredora eléctrica que estaba dentro del templo, entre dos capillas, por lo que el fuego ascendió rápidamente al encontrarse rodeado de madera. Numerosas autoridades acudieron al lugar, entre ellas el alcalde de Córdoba, José María Bellido, aunque previamente lo había hecho Cintia Bustos, que ejercía como alcaldesa accidental esos días.

A. J. González

«Eficiencia» de los bomberos

El trabajo de los bomberos, tanto de los que estaban de servicio como el de muchos que se personaron para ayudar aunque estaban de permiso, fue «eficiente» y «de gran valor», declaró ese día Demetrio Fernández, después de entrar junto con el alcalde al interior del monumento y hacer una primera observación de los daños. Las labores de extinción fueron complejas, por lo que incluso uno de los bomberos tuvo que ser evacuado al sufrir un golpe de calor.

Efectivos del Speis estuvieron toda la madrugada del ya 9 de agosto evacuando el humo acumulado en el templo y realizando los primeros desescombros ya con la luz del día. En la calle Magistral González Francés se posicionaron la misma noche del incendio varios vehículos autobomba de los bomberos y una escala desde donde efectivos de los Bomberos de Córdoba trabajaron sobre la cubierta de la Mezquita-Catedral para extinguir el fuego.

A.J.González Córdoba Zona de la Mezquita Catedral que sufrió el incendio hace un año / A.J.González

Equipo de la Mezquita-Catedral

Además de ser clave la rápida intervención de los bomberos en la zona incendiada, cabe resaltar a su vez la encomiable labor que llevaron a cabo frente al fuego y en días posteriores los profesionales del sistema de seguridad reforzado del que dispone la Mezquita-Catedral, compuesto por 36 vigilantes y 50 cámaras, junto a la presencia de la Policía.

Desde el mismo día 9 de agosto, el Cabildo Catedral de Córdoba se puso manos a la obra para trazar un plan de restauración de las zonas afectadas por el incendio que en la actualidad roza ya el 80% de ejecución, con una inversión que roza el medio millón de euros. Las actuaciones más complejas se concentran en la columna dañada del vestíbulo de San Nicolás y en el retablo de la capilla de la Anunciación.

El incendio de agosto de 2025 fue el tercero sufrido por la Mezquita-Catedral en su milenaria historia, pues que se tenga constancia hubo un primero en 1910 y otro en 2001.