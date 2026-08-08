Qué hacer hoy en Córdoba, sábado, 8 de agosto de 2026

Noches de música en la puerta

‘Nuevo día. Homenaje a Lole y Manuel’

El nuevo trabajo de Alba Molina revisa los grandes éxitos del dúo pionero del nuevo flamenco Lole y Manuel. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo, s/n. 21.30 horas.

Al calor del flamenco

Recital de cante flamenco

El cantaor Rafael Mesa Navarro ‘El Guerra’ es una de las referencias más importantes del cante flamenco cordobés. Estará acompañado a la guitarra por Manolo Baena. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Posada del Potro. Plaza del Potro. 22.00 horas.

XXXVII Verbena

Federación de Peñas Cordobesas

Las actuaciones del Coro la Jarana, Grupo Oro y Plata y el estudio de baile de Antonio y Mariví darán el pistoletazo de salida a la XXXVII Verbena 2026. Entrada libre hasta completar el aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo. 22.30 horas.

Concierto

Noches de verano en los Museos Municipales

En el Museo Julio Romero de Torres el concertista de guitarra clásica Francisco Pérez Feria ofrecerá el concierto Falla y sus contemporáneos, una selección de obras para guitarra de Manuel de Falla y otros compositores coetáneos, en el 150 aniversario del más importante músico contemporáneo español. Entrada libre hasta completar aforo.