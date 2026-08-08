El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles

Córdoba vivirá el próximo miércoles, como todo el país, uno de esos raros fenómenos astrales que solo se dan cada mucho tiempo. Será el eclipse total de Sol, un apagón que lleva milenios fascinando a la humanidad y que está documentado casi desde la aparición de las primeras fuentes escritas. Por desgracia, Córdoba está fuera de la banda de ocultación total, que se dará más al norte de España.

Lo que veremos los cordobeses en la ciudad será una ocultación casi total cuando la Luna tape aproximadamente el 96% del Astro Rey en el punto máximo del eclipse. El fenómeno comenzará a las 19.41.01 horas, una hora tardía para observarlo con claridad, ya que estará atardeciendo. Por suerte, Sierra Morena no impedirá la visión del oscurecimiento desde la capital cordobesa, siempre que el observador no tenga delante edificios, árboles u otros elementos urbanos.

El Sol irá bajando hacia el horizonte hasta encontrarse en su camino la Luna

El Sol irá bajando hacia el horizonte hasta que se encuentre en su camino la Luna, ya casi en la línea del horizonte. El punto máximo de ocultación se dará a las 20.36.38 horas, cuando la Luna tape exactamente el 96,2% de la superficie visible del Sol. Ese porcentaje cambia según el punto de la provincia desde el que se vea el eclipse: será más elevado conforme avancemos hacia el norte, aunque la variación será poca. Por ejemplo, desde el castillo de Belalcázar se podrá ver un 97,01% de ocultamiento. Por contra, desde la cima del pico La Tiñosa en la Subbética (la montaña más elevada de la provincia) se quedará en un 95,81%. A cambio, las vistas desde allí serán espectaculares.

Eclipse solar total. / M. A. Castro

Desde cualquier punto de la provincia habrá que mirar hacia el oeste. Las terrazas de todos los nuevos barrios de la ciudad en Poniente pueden precisamente por ello ser buenos sitios para observar el eclipse. La Luna irá tapando el Sol desde su parte inferior derecha y seguirá avanzando a lo largo de casi una hora. En su punto máximo quedará una franja de luz en la parte inferior del Sol, lo que impedirá que se haga de noche en un momento. Los astrónomos y expertos coinciden en señalar que ese 4% de luz solar es mucho, e incluso si solo fuera un 1% habría suficiente luminosidad. Será un fenómeno espectacular, pero no tanto con en latitudes más septentrionales.

Poco a poco la Luna se irá separando del Sol y todo volverá a la normalidad. A las 21.28.20 horas el eclipse habrá terminado. Para entonces, según el punto de observación, el Sol habrá desaparecido detrás de la barrera de Sierra Morena.

En un principio, habrá suerte con el tiempo, ya que será estable como corresponde a esta época. En este momento, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos despejados para el miércoles, aunque existe una pequeña probabilidad lluvia del 5 por ciento que habrá que ir concretando conforme avance la semana.

Los siguientes eclipses

El del 12 de agosto de 2026 será el primero de una sucesión extraordinaria de fenómenos visibles desde España. El 2 de agosto de 2027 se producirá otro eclipse total cuya franja atravesará el extremo sur de la Península y sí afectará directamente a zonas próximas al Estrecho de Gibraltar. Posteriormente, el 26 de enero de 2028 tendrá lugar un eclipse anular. La Península no contemplaba un eclipse total de Sol desde 1912. Tras el fenómeno de 2026 y el de 2027, no volverá a observarse otro eclipse solar total desde algún punto de España hasta 2053.

El eclipse se producirá, además, en unas condiciones especialmente exigentes: durante su fase máxima, el Sol estará a solo unos siete grados de altura y situado hacia el oeste-noroeste, aproximadamente en un azimut de 284 grados. Por tanto, no bastará con encontrarse en un espacio abierto, sino que será necesario disponer de una vista despejada hacia la zona por la que se pone el Sol, sin edificios, árboles, montañas u otros obstáculos.

Consejos

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) advierte de que el eclipse se producirá durante el atardecer y con el astro muy próximo al horizonte. En Córdoba se verá como un eclipse parcial de extraordinaria intensidad, pero el Sol estará ya a muy poca altura cuando alcance su máxima ocultación. Un bloque de viviendas, una línea de árboles o una loma aparentemente poco elevada podrían impedir contemplar la fase más espectacular.

Por esta razón, algunos de los lugares habitualmente asociados a los atardeceres o a las panorámicas de la ciudad no tienen por qué ser los más adecuados. Los espacios llanos y abiertos de la Vega del Guadalquivir y la Campiña pueden ofrecer mejores condiciones que determinados miradores situados en plena Sierra Morena.

Los Villares, punto de observación astronómica en Córdoba. / MANUEL MURILLO

La mejor forma de confirmar un emplazamiento consiste en acudir varios días antes, aproximadamente a la misma hora del eclipse, y observar por dónde desciende el Sol. El 12 de agosto su posición no será exactamente idéntica, pero esta prueba permitirá detectar edificios, árboles, postes eléctricos o montañas capaces de ocultarlo.

También conviene disponer de una segunda ubicación cercana por si el primer espacio se llena o presenta algún problema de acceso. Hasta que las administraciones anuncien posibles nuevas observaciones colectivas o recintos especialmente habilitados, no debe darse por hecho que un mirador popular estará abierto o preparado para recibir a un gran número de personas.

Con gafas homologadas

Desde Córdoba no habrá una fase de totalidad. Por tanto, el Sol nunca podrá mirarse directamente sin protección, ni siquiera durante el momento de máxima ocultación.

Varias personas observan el eclipse, en una imagen de archivo. / EFE

El IGN indica que deben utilizarse gafas para eclipses certificadas conforme a la norma EN ISO 12312-2:2015 y con marcado CE. Las gafas de sol, radiografías, cristales ahumados, discos compactos y filtros caseros no ofrecen una protección segura. Tampoco se deben utilizar prismáticos, cámaras o telescopios sin filtros solares específicos colocados delante del objetivo.