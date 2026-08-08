Un Día Internacional del Gato para alertar sobre el abandono de crías este verano en Córdoba

El verano no es buena época para los gatos, y no tanto por el calor. Es la temporada en la que suelen parir las camadas, y también cuando más crías se abandonan en cualquier sitio. La protectora de animales El Arca de Noé así lo indica. "No hacemos más que recoger camadas en agosto, dos o tres cada día en carreteras, en contenedores o abandonados en colonias, donde no encajan", asegura Lourdes Chamorro, responsable de comunicación en redes sociales de la asociación.

Precisamente para alertar sobre esta y otras situaciones se celebra este día 8 de agosto el Día Internacional del Gato. Esa fecha fue establecida en 2002 por el International Fund for Animal Welfare (IFAW) para dedicar una jornada mundial a concienciar sobre el bienestar de los gatos y sobre la necesidad de protegerlos y atender adecuadamente sus necesidades. Desde 2020, International Cat Care (iCatCare) actúa como organización responsable o custodia del Día Internacional del Gato y utiliza la jornada para promover el bienestar físico y mental de estos animales y divulgar buenas prácticas sobre su cuidado.

La situación crítica del Arca de Noé

El Arca de Noé mantiene en la actualidad entre 20 y 30 felinos en sus gateras a la espera de adopción en una familia de acogida. Las crías suelen tener buena aceptación y en torno al 95% de ellas terminan viviendo en alguna casa, apunta Chamorro. Los adultos, por contra, lo tienen más complicado, ya que nadie los quiere. Cuando son abandonados en una colonia felina, tampoco son bien aceptados allí. Por ello, Chamorro reclama a quienes tienen gatos como mascotas que "los castren si no quieren tener gatitos, porque nosotros estamos desbordados. Pedimos que la gente se conciencie y que también den una oportunidad a los gatos adultos, que muchas veces mueren sin haber visto una casa".

Una mujer acaricia su gato en un patio cordobés. / Víctor Castro

En la actualidad, la protectora de animales tiene problemas para seguir acogiendo gatos abandonados. Cuando los animales están a la espera para entrar en alguna de las gateras (que la asociación quiere reformar), permanecen en casas de acogida o en residencias. "Siempre los recogemos", asegura Chamorro, a pesar del enorme esfuerzo que ello supone, especialmente en verano.

Las colonias felinas de Sadeco

Desde febrero de 2021 hasta mayo de este año, el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la empresa municipal Sadeco, gestiona un programa integral de control de colonias felinas basado en el método CER (Captura-Esterilización-Retorno). Este programa, pionero en España, destaca por su rigor científico, su alta intensidad y la colaboración estrecha entre la administración, el sector veterinario y la ciudadanía.

El programa ha permitido ya la esterilización de unos 7.000 gatos, casi a partes iguales entre machos y hembras. Hay 371 colonias activas, de las que el 68% tiene a todos sus integrantes esterilizados, según la información facilitada a este medio por Sadeco.