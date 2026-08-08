Derecho de rectificación ejercido por Jesús León López

«En relación con la información publicada por este diario el 4 de agosto de 2026, bajo el titular «Hacienda relaciona a Jesús León con un macrofraude de 300 millones», D. Jesús León López rectifica los siguientes hechos:

1. La cuota de 300.713.061,02 euros que fija el Auto de 24 de noviembre de 2025 del Juzgado Central de Instrucción núm. 4 corresponde, según la propia resolución, al I.V.A. del ejercicio 2024 de las mercantiles Plamanvisa S.L. y Atlantic Oil Star S.L., con las que el firmante no guarda relación societaria ni económica alguna según dicha resolución. Las únicas magnitudes que el Auto asocia al firmante son 3.642.162,95 euros de ingresos y 1.556.023,92 euros de gastos en 2024.

2. El Auto sitúa la dirección, organización y beneficio directo del fraude en dos personas expresamente identificadas, ajenas al firmante, y precisa que quienes se sitúan en el «segundo nivel» lo hacen «sin el nivel de responsabilidad de los anteriores».

3. El firmante no ha sido detenido ni puesto a disposición judicial. Ninguno de los dieciocho inmuebles cuya entrada y registro autorizó el Auto corresponde a su domicilio ni a sociedad alguna de la que sea titular o administrador.

4. El firmante no figura en la relación nominal de personas investigadas que la Agencia Tributaria incorpora a su atestado núm. 10401-2025-0000188. No existe contra él liquidación, acta de inspección ni expediente sancionador derivado de estos hechos.

5. La esposa del firmante no es persona investigada, no ha sido detenida y ningún bien de su titularidad ha sido registrado. La cifra de 1.293.677 euros publicada corresponde, según el propio Auto, a una mercantil cuya socia mayoritaria es la cónyuge de otra persona investigada distinta del firmante.

6. El firmante tiene, en su caso, la condición procesal de investigado, que no equivale a la de acusado ni condenado, y le ampara la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución».