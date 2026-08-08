Creta, la popular isla griega que fue conquistada por cordobeses y que gobernaron durante 135 años

Cada año, millones de turistas aterrizan en Creta atraídos por sus playas, sus montañas escarpadas y los vestigios de la civilización minoica. Pocos imaginan que esta popular isla griega, la más grande del país y una de las joyas del Mediterráneo, guarda una inesperada conexión con Córdoba.

Durante más de un siglo, Creta estuvo gobernada por hombres y mujeres que habían salido de la antigua Qurtuba tras uno de los episodios más dramáticos de la historia andalusí.

Del Campo de la Verdad a Creta

La historia comienza lejos del mar Egeo. Comienza en el arrabal de Saqunda, un populoso barrio situado al otro lado del Guadalquivir, en la zona que hoy ocupan el Campo de la Verdad y el Sector Sur. Allí vivían miles de familias que, en el año 818, protagonizaron una revuelta contra el emir Al-Hakam I.

Creta. / Gatsi / iStock

Las razones fueron diversas. Las fuentes históricas hablan de malestar social, presión fiscal y de un creciente descontento hacia un gobernante cuya imagen ha llegado a nuestros días asociada al autoritarismo. La respuesta del emir fue contundente. Tras sofocar la rebelión, ordenó arrasar el arrabal y expulsó a buena parte de sus habitantes. Aquella decisión cambió la historia de Córdoba y, de forma inesperada, también tuvo su repercusión en esta isla del Mediterráneo.

Una nueva vida fuera de Córdoba

Los supervivientes iniciaron un largo exilio liderados por Abú Hafs al-Balluti. Algunos encontraron refugio en ciudades de la Península. Otros cruzaron el Estrecho y participaron en el crecimiento de Fez, en Marruecos. Un tercer grupo llegó a Alejandría, en Egipto, donde logró crear una especie de república independiente. Pero la aventura no terminó allí.

Diario CÓRDOBA

A comienzos del siglo IX, aquellos exiliados andalusíes embarcaron de nuevo y pusieron rumbo a Creta. La isla formaba parte entonces del Imperio Bizantino, aunque se encontraba lejos de los grandes centros de poder. Los recién llegados aprovecharon esa circunstancia para hacerse con el control del territorio y fundar un emirato que perduraría cerca de 135 años. Había nacido una especie de segunda Córdoba en el Mediterráneo oriental.

La isla de Creta bajo dominio cordobés

Los andalusíes establecieron su capital en una ciudad fortificada conocida como Rabd al-Jandaq, origen de la actual Heraclión. Desde allí desarrollaron una estructura política propia, acuñaron moneda, impulsaron el comercio marítimo y explotaron los recursos agrícolas y mineros de la isla.

Lejos de ser una simple ocupación militar, el Emirato de Creta se convirtió en un territorio próspero y estratégico. Su posición en el Mediterráneo permitía controlar importantes rutas comerciales entre Europa, Asia y África. Durante décadas, los bizantinos intentaron recuperar la isla sin éxito.

La resistencia fue notable. Generación tras generación, aquellos descendientes de cordobeses lograron mantener su independencia frente a uno de los imperios más poderosos de la época. No fue hasta el año 961 cuando una gran expedición bizantina consiguió poner fin al emirato y reincorporar Creta a su dominio. Para entonces, la huella andalusí ya formaba parte de la historia de la isla.

Restos arqueológicos en Creta. / Córdoba

El episodio sigue siendo poco conocido incluso en España. Sin embargo, investigadores y divulgadores han contribuido en los últimos años a rescatar la memoria de aquellos exiliados. Entre ellos figura Manuel Harazem, autor de La historia de los rabadíes, o la escritora Carmen Panadero, que profundizó en esta aventura mediterránea en su obra Los andaluces fundadores del emirato de Creta.

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La historia resulta aún más fascinante porque sus protagonistas no fueron grandes ejércitos ni poderosos califas. Fueron vecinos de un barrio cordobés destruido tras una revuelta. Personas que lo perdieron todo, cruzaron el mar en busca de una nueva vida y acabaron fundando un reino a más de 3.000 kilómetros de su hogar.