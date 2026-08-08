Agencia Tributaria
Los cordobeses pagan 652 millones de euros en impuestos hasta junio, otro récord pese a las rebajas fiscales de la luz y los carburantes
La recaudación más destacada corresponde al IVA, con 309 millones de euros ingresados por la Agencia Tributaria en el primer semestre, un 17% más anual
Los cordobeses han abonado 652,4 millones de euros en impuestos durante el primer semestre de 2026, un nuevo récord que se relaciona con factores como las subidas salariales, la creación empresarial y el aumento de los precios que se registran en los últimos tiempos. Con este resultado, los ingresos de la Agencia Tributaria han aumentado un 14% anual hasta junio y la subida provincial supera el 13% anotado en Andalucía, donde se han recaudado 10.075 millones, así como el 10% de España, donde se han alcanzado los 148.944 millones.
Esto ha ocurrido pese a las rebajas fiscales sobre la electricidad, el gas y los carburantes adoptadas por el Gobierno de España, junto a otras medidas, durante el segundo trimestre del año para suavizar el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel sobre Irán en productos energéticos. Con el balance obtenido hasta junio, la provincia encadena seis años de aumento continuado de la recaudación tributaria desde el ejercicio 2020, cuando se declaró la pandemia de coronavirus.
En la última década la recaudación se ha incrementado en un 163%
No obstante, para tener una idea de la evolución registrada en los últimos ejercicios, cabe recordar también que en entre enero y junio de 2016 los cordobeses pagaron 245 millones de euros en impuestos, por lo que el dato actual de 652 millones supone un incremento del 163% en la última década.
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que grava la adquisición de bienes y las prestaciones de servicios, además de las importaciones, suma unos ingresos de 309,3 millones en la provincia. Este tributo es soportado por los consumidores finales. Los ingresos han crecido un 17% anual en Córdoba, el doble que la media nacional, donde se han elevado un 8% hasta los 54.388 millones. En la comunidad autónoma, los andaluces han abonado 3.445 millones, un 11% más en tasa interanual.
Más renta
La segunda aportación más destacada procede del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que ha ingresado 255 millones, lo que se traduce en una subida del 12% en comparación con el primer semestre de 2025. En este caso, el aumento es inferior al anotado en Andalucía, donde la recaudación se ha elevado un 17% anual hasta los 5.074 millones. En España, la subida se sitúa en el 11% y deja 66.587 millones. En líneas generales, la Agencia Tributaria relaciona este resultado con los crecimientos del empleo, de los salarios, del tipo efectivo y del número de empresas, entre otros indicadores.
A este balance se añade una subida del 18% interanual en los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades, que es el aumento más significativo observado hasta junio. Este tributo aporta 55 millones de euros al resultado global. De nuevo, la recaudación ha subido en Córdoba por encima de la media regional, donde ha aumentado un 13% y deja 844 millones.
La Agencia Tributaria ha percibido 8.018 millones en el conjunto del país tras dispararse los ingresos un 80% anual. En su último Informe de Recaudación Tributaria, relativo a junio, explica que la evolución de este impuesto a nivel nacional responde al incremento de los pagos fraccionados (relacionado con el aumento de los beneficios de grandes empresas y grupos en el primer trimestre), las menores devoluciones y las retenciones de capital mobiliario y las ganancias en fondos de inversión.
Descenso anual del 15% en los Impuestos Especiales
Por otra parte, los 20 millones de euros ingresados en Impuestos Especiales en Córdoba representan un descenso anual del 15%, más acusado que el 7% de caída anotado en Andalucía, donde se han contabilizado 131 millones. Estos tributos (en concreto, hidrocarburos y electricidad) también fueron rebajados como consecuencia de la guerra en Irán y la AEAT vincula el resultado a estos cambios normativos y a las devoluciones extraordinarias. En España, los 10.340 millones tributados representan otro descenso del 7% interanual.
Andrés Guardeño: "La carga fiscal de los contribuyentes aumenta sin un incremento proporcional en su poder adquisitivo"
Andrés Guardeño, decano del Colegio de Economistas de Córdoba, valora los últimos datos de recaudación tributaria en la provincia explicando que "la inflación y la falta de deflación provocan una mayor recaudación a nivel estatal y una mayor presión al contribuyente, es decir, la carga fiscal de los contribuyentes aumenta, sin tener un incremento proporcional en su poder adquisitivo".
De esta forma, señala que la recaudación en el IRPF se ha elevado porque no se ha deflactado la tarifa estatal. "El crecimiento de la inflación provoca un incremento de salarios nominales por aplicación de los convenios y los sujetos pasivos pasan a pagar tipos marginales superiores". Como consecuencia, Hacienda recauda más sin modificar los tipos impositivos.
En cuanto al IVA, el motor de los ingresos tributarios en Córdoba, apunta que la mayor recaudación responde a la inflación, que eleva el precio y da lugar a una mayor cuantía. Según detalla, también existe un mayor consumo derivado del aumento de los salarios y algunas fuentes vinculan los mayores ingresos con la desaparición de tipos reducidos debido a las medidas del Gobierno. "Tiene su valor, pero lo entiendo más condicionado a la variabilidad de precio de venta de, por ejemplo, productos energéticos, que a las medidas que son extremadamente coyunturales y cortas en el tiempo", matiza.
Por último, el decano del Colegio de Economistas alude al Impuesto sobre Sociedades y relaciona el incremento de los ingresos con un aumento de los beneficios. "Vuelve a aparecer la inflación, el círculo eterno. La inflación provoca un aumento en las materias primas, aumenta los salarios por convenios, aumenta los costos de la empresa y la empresa aumenta los precios, y vuelta a empezar", comenta.
Además, recuerda que se han adoptado medidas fiscales a nivel estatal que han provocado la subida de la recaudación en este impuesto, como la limitación de la compensación de bases negativas. A su juicio, a nivel local "se proyectan los mismos motivos". Según detalla, el aumento del empleo incrementa el IRPF, el consumo, el IVA y la cotización.
Andrés Guardeño subraya que en el Impuesto sobre Sociedades de la provincia de Córdoba sobresalen el sector agrícola y los servicios ("especialmente, el turismo", precisa) y se va sumando "el necesario crecimiento industrial, impulsado principalmente por las expectativas de la Base Logística del Ejército de Tierra y el crecimiento de la industria agroalimentaria".
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