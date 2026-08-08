Eclipse
Ategua agota las plazas para ver el eclipse solar del 12 de agosto entre restos de la época romana
Unas 200 personas contemplarán el eclipse desde el enclave arqueológico en una actividad de Amigos de Ategua que recordará cómo vivieron estos fenómenos los romanos hace casi 2.000 años
La Asociación Amigos de Ategua ha agotado todas las inscripciones para la observación del eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto en el Enclave Arqueológico de Ategua, donde finalmente se reunirán alrededor de 200 personas.
La actividad permitirá contemplar uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año desde un escenario singular de la provincia de Córdoba, rodeado de vestigios históricos como parte de un anfiteatro, una antigua panadería, termas y diferentes tramos de muralla.
La cita forma parte de una nueva edición de Las Lunas de Ategua y supone la primera actividad del calendario que la asociación desarrolla este año dentro del convenio suscrito con la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba. El acuerdo persigue dar visibilidad y poner en valor el Enclave Arqueológico de Ategua, declarado Bien de Interés Cultural. La actividad cuenta además con la colaboración de la Junta de Andalucía, responsable del enclave.
De los presagios romanos al eclipse de 2026
La Asociación Amigos de Ategua aprovechará la jornada para recordar algunos de los eclipses documentados en la Antigüedad. Uno de los casos más llamativos se produjo en el año 45 d. C., cuando el emperador Claudio hizo anunciar públicamente el fenómeno para evitar que la población entrara en pánico.
La actividad comenzará a las 19.30 horas y finalizará sobre las 21.30 horas. La sesión estará dirigida con carácter divulgativo por Juan Gómez Coleto, director de la Escuela Municipal de Astronomía de Villanueva de Córdoba, que explicará a los participantes las principales características del fenómeno.
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